"Chello" preside Presupuesto tras vencer 10 a 5 a "Vamos"

Sergio Rafael Gálvez ( "Chello") derrotó a Augusto "Tuto" Palacios en la elección por la presidencia de la Comisión de Presupuesto, al lograr 10 votos contra 5 del diputado por "Vamos".

La nueva directiva quedó conformada por Ariel Vallarino, como vicepresidente, y Manuel Cohen, como secretario. Los otros comisionados son Julio de La Guardia, Raphael Buchanan, Jorge González, Augusto Palacios, Betserai Richards, Néstor Guardia, Medín Jiménez, Roberto Zúñiga, Jhonathan Vega, Osman Gómez, Jorge Herrera y Raúl Pineda.

“Es sumamente importante hacer el uso eficaz y eficiente de los recursos financieros disponibles de las diversas obligaciones del Estado y de las instituciones, con el fin de dinamizar la economía del país”, expresó Gálvez.

"Chello" indicó que les corresponde ser el primer nivel de vigilancia en la fiscalización y el cumplimiento de la Ley de Presupuesto y su disposición para el manejo adecuado de los recursos económicos de los panameños.

Por su parte, Augusto Palacios, tras su derrota, alegó que se perdió una batalla, pero no la guerra, alegando que habrá 5 guardianes en la Comisión de Presupuesto para cumplir el rol de contrapeso, sin que ello signifique que van a entorpecer al Estado.

De salida Palacios, cuestionó el proyecto del Ejecutivo que busca establecer que solo los traslados de partidas superiores a $5 millones se remitirán a la Comisión de Presupuesto para su aprobación o rechazo y los menores a esa cifra lo hará el Ministerio de Economía y Finanzas.

No puede ser posible que no quiten la labor legislativa... entonces mejor nos mandan para la casa... los fondos inferiores a $5 millones, igual deben pasar por acá. No estamos de acuerdo con esa propuesta, aunque podemos buscar un punto medio.

