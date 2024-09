"Chiquillos" de Vamos le mandan su pa´trás a Mulino

El presidente José Raúl Mulino despertó una tormenta en la Asamblea Nacional este jueves tras calificar de "chiquillos" a los diputados de la bancada de Vamos, quienes votaron en contra de la ratificación de Dino Mon como nuevo director de la Caja de Seguro Social. Las reacciones no se hicieron esperar, y varios diputados alzaron la voz.

Juan Diego Vásquez, líder opositor, fue el primero en responder a Mulino a través de X: “Qué lástima, señor presidente, que demuestre sus pocos argumentos y decida atacar a una bancada que tiene posiciones firmes”. Vásquez dejó claro que la bancada de Vamos está para ser respetada, no descalificada.



La diputada Janine Prado calificó las palabras de Mulino como "irrespetuosas" y "falsas", exigiendo que el presidente acepte el disenso. Con seguridad, Prado declaró: “Quiero decirle, señor presidente, que no soy ninguna chiquilla. Tengo un hijo mayor de edad y empresas con más de 30 años, pero si me van a llamar chiquilla por buscar el disenso y la paz, lo mejor para Veraguas y el país, seré la mejor chiquilla”.

Prado también fue contundente al señalar que Dino Mon no respondió adecuadamente las preguntas sobre los cambios paramétricos, pero sí dejó claro su interés en unificar el Minsa y la CSS. Recordó que su bancada ha apoyado más del 75% de las iniciativas legislativas, desmontando la crítica de Mulino.

Mulino, en su conferencia de prensa, no se contuvo: “Estos chiquillos que no habían nacido para que me salgan con esos argumentos; se ve que se están copiando del de al lado”. Y añadió: “Una bancada de 20 tiene cómo hacerse sentir, más allá de votar no contra todo; pero bueno, cada quien busca en qué soga se ahorca”.

Neftalí Zamora, también de Vamos, respondió con firmeza: “Me siento ofendido, señor presidente. Llegué aquí por el voto popular, igual que usted”. Zamora subrayó que ser llamados “chiquillos” refleja una falta de disposición para el diálogo.

Yamireliz Chong, otra diputada, recordó con orgullo que su bancada ha sabido hacerse sentir, especialmente en temas como el debate del Presupuesto General de la Nación, donde impulsaron el consenso.



El diputado Eduardo Gaitán añadió con un toque de ironía: “Sus declaraciones me han roto el corazón”.