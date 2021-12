Científicas denuncian agresiones sexuales y acoso en el Smithsonian

Un total de 16 científicas que trabajaron como investigadoras o en su etapa estudiantil en las instalaciones del instituto Smithsonian localizada en la isla de Barro Colorado, en Panamá, le revelaron al medio estadounidense Buzzfeed News sobre conductas sexuales inapropiadas por parte de trabajadores y colegas del centro, afirmando que las experiencias fueron una pesadilla.

Buzzfed News basó su publicación en correos internos y entrevistas con 25 científicos relacionados a la operación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés).

Destacan que las denuncias eran resueltas con advertencias verbales o algunas restricciones a aquellos trabajadores señalados, y todos continuaron trabajando en sus investigaciones e interactuando con sus colegas. No fue hasta 2020 que se destituyó a una de las personas implicadas luego de repetidas denuncias y una investigación interna.

Según los datos recolectados por la periodista Nishita Jha, las entrevistadas describieron un patrón de conducta sexual inapropiada por parte de hombres de alto rango en el instituto, uno de los cuales reconoció su comportamiento inapropiado a BuzzFeed News.

Siete de las científicas dijeron que dejaron de visitar el instituto o colaborar con su personal debido al comportamiento poco profesional que dijeron haber experimentado o presenciado allí, y dos abandonarom la academia por completo.

"Lamentamos si alguien ha sufrido acoso en STRI y estamos agradecidos por aquellos que se han acercado para contarnos sus experiencias", dijo el director Joshua Tewksbury, negándose a comentar sobre acusaciones específicas.

“Las quejas en STRI abarcaron más de una década, a lo largo de los mandatos de al menos cinco directores, e incluyen acusaciones de conducta sexual inapropiada contra tres científicos de plantilla actuales o anteriores. Durante ese tiempo, los informes de conducta sexual inapropiada en STRI fueron un secreto a voces transmitidos a través de redes de susurros, según las entrevistas con mujeres científicas”, menciona Buzzfeed.

En el reportaje de Buzzfeed, el científico Egbert Leigh, quien trabajó en la STRI por décadas hasta su jubilación, reconoce las acusaciones y pide disculpas “por el dolor y la incomodidad que mi comportamiento causó... Me disculpo con aquellos que salieron lastimados u ofendidos”.

Otros dos científicos, Edward Allen Herre y Benjamin Turner, niegan las acusaciones. El segundo, fue separado de su cargo en 2020. Posteriormente, se conoció que su despido estuvo ligado a estos reportes.

Afectadas relatan sus traumantes experiencias

Una joven llamada Sarah Batterman, quien visitó el instituto por primera vez como estudiante de doctorado en 2008, dijo que "temía que al informar lo sucedido, mis colaboradores se enterarían y pensarían menos en mí". En una denuncia que presentó al Smithsonian en 2020, Batterman expresó que Benjamin Turner, quien dirigía el laboratorio de biogeoquímica del instituto, la violó en una conferencia científica en San Francisco en 2011.

Por otro lado, otras siete mujeres dijeron que Turner las acosó sexualmente. Turner permaneció en el instituto por otros dos años y en 2019 recibió el premio Smithsonian Secretary's Distinguished Researcher Award.

En la publicación, BuzzFeed resalta que Turner no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios, sin embargo, en un correo electrónico dirigido a sus antiguos colegas en abril de 2021 y al cual Buzzfeed tuvo acceso, escribió que “nadie en STRI preguntó mi versión de la historia en absoluto”. Agregó que se le retiró el título emérito por “conversaciones que pusieron incomodas a jóvenes”.

“La memoria es buena para olvidar lo que nos avergüenza”, dijo a BuzzFeed News. “Siento mucho el dolor y la incomodidad que causó mi comportamiento, y me disculpo con quienes resultaron heridos u ofendidos por ello”, puntualiza Turner.

De la misma manera, dos científicas alegaron que Edward Allen Herre, científico de ecología evolutiva, actuó de manera poco profesional en repetidas ocasiones, incluso haciendo insinuaciones sexuales no deseadas, besando sin consentimiento y reuniéndose con mujeres científicas usando solo una toalla”.

Otras dos científicas dijeron que Egbert Leigh, un ex científico emérito que había estudiado biología evolutiva en la isla desde 1969 hasta su jubilación en 2019, los acosaba sexualmente. En un correo electrónico a BuzzFeed News, Leigh reconoció "la verdad sustancial de las acusaciones" y dijo que STRI lo despojó de su título emérito en 2010 "debido a conversaciones que incomodaban a las mujeres jóvenes".

En los escritos, también se mencionan que dos ex pasantes dijeron que fueron agredidas sexualmente por un chef que sigue empleado en las instalaciones luego de una investigación de recursos humanos que concluyó que su conducta merecía una acción disciplinaria, pero no remoción.

Dentro de las afectadas se incluye una becaria postdoctoral. Ella dijo que fue agredida sexualmente por un interno que ingresó a su dormitorio por la noche en la casa de campo que compartía con él y otro colega, pero el instituto no instaló cerradura en la puerta hasta un año después, cuando otra científica se quejó de las inseguras condiciones de vivienda.

Una de las científicas llamadas Tana Wood relata que vigiló a Ben Turner por varios años y lo vio en conferencias mezclándose con grupos de mujeres más jóvenes. Ella lo escuchó preguntar sobre el estado de su relación y lo observó rozando su mano a lo largo de sus espaldas o piernas. En una conferencia en Tennessee en 2016, Wood dijo que observó a Turner convencer a un estudiante de que fuera a hacer turismo con él en Europa, y luego le gritó cuando le preguntó si podía llevar a su novio. La reputación de Turner se extendió a través de una red de rumores.

Smithsonian se pronunció sobre este escándalo.

Tras la publicación de Buzzfeed News, a través de sus redes sociales el Smithsonian indicó que "tienen una política de tolerancia cero contra el acoso y tiene numerosas vías para denunciar este tipo de comportamiento. Durante los últimos seis meses, @stri_panama ha tomado medidas adicionales para fortalecer su lucha contra el acoso laboral"

