CNA: ‘Magistrado que cambie fallo por presión es vergüenza para la Corte’

El expresidente Ricardo Martinelli en compañía de su equipo de defensa se reunieron con el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, para dialogar sobre el respeto a las garantías procesales, incluyendo su imputación.

Araúz expresó su rechazo a que la justicia sea ventilada en los medios de comunicación y cualquier información de proyecto de fallo sea puesto en conocimiento público e hizo un llamado a los nueve magistrados para que "con la responsabilidad que asumieron el cargo, sepan defender la justicia y el Derecho y salgan al paso de esta situación.

Araúz indicó que la forma en que el fallo llegó a los medios no puede ser pasado por alto y destacó que al país le hace falta una conversación seria sobre el funcionamiento de su justicia.

"En este momento lo que se necesita es que sea ventilado el fallo, pero no hay una decisión, por lo tanto la Corte está obligada a zanjar el conflicto de posiciones y decir: esta es la decisión y, obviamente es allí donde inicia el análisis jurídico de hacia dónde vamos", indicó Araúz.

Cualquier magistrado que cambie su posición por presión mediática es una vergüenza para la CSJ, indicó el presidente del gremio de abogados.

Por su parte, el exmandatario afirmó que en Panamá no hay justicia, debido proceso ni ley. Todo lo concerniente a mi familia, a mis hijos, lo saben ciertos periodistas opositores que no quieren pagar impuestos. Lo saben antes y exhiben a los jueces y magistrados que no tienen permanencia y están a decisión del Ejecutivo...".

Martinelli cuestiona que se le sigue un juicio mediático e indicó que peleará por sus derechos y por los de todos los panameños e indicó que "para los que crean que a mi me van a doblegar, están bien equivocados".

Martinelli fue claro en indicar que recurrirá a todos los recursos necesarios para demostrar su inocencia.