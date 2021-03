Comisión aprueba Plan de Ordenamiento distrital

Con 4 votos a favor, la Comisión Municipal de Vivienda aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial del distrito, que será enviado al pleno del Concejo para que los 26 representantes de corregimientos decidan si es aprobado o no el proyecto de acuerdo.

En medio de la discusión, los ánimos se caldearon ya que no se les permitió la participación de algunos concejales que pedían la palabra, ni de representantes de la llamada sociedad civil y exfuncionarios del anterior gobierno.

Publicidad

En primera instancia, el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, detalló que se habían reunido con la Junta de Planificación Municipal donde participaron todos los miembros incluyendo aquellos que estaban de acuerdo o no con algunos cambios y se integraron varios cambios, entre ellos los presentados por el miembro de la Universidad de Panamá, también estuvo la Red Ciudadana Urbana y representantes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

“Se vio artículo por artículo, y se añadió ciertas recomendaciones, no se hizo por urgencia notoria como se quiso creer ver y las zonas de riesgos no tiene una sola implicación, porque las zonas de riesgo y sobre todo los terrenos privados en caso tal de que se quieran desarrollar, la persona que intente desarrollar tiene que hacer todas las modificaciones para que esa zona pueda utilizarse y eso no va estar bajo la estricta supervisión”, explicó Pérez Herrera.

Pero Ricardo Domínguez, representante de Bella Vista, solicitó que le permitieran el paso al pleno a los invitados y se les permitiera el uso de la palabra, al considerar que es importante si se quiere hacer un acuerdo que en verdad sea beneficio de toda la ciudad.

Para Domínguez es era muy apresurado ir a una votación ya que son 800 páginas que contiene el Plan Territorial de la ciudad y en pocos días no ha podido leerlo, “sobre todo porque en tres días de apuro hubo junta de planificación y está bien que se discuta, pero este acuerdo que llegó hoy tiene cambios, yo no me puedo leer esto en una hora”.

Agregó que es imposible que en dos días él pueda consultar con las diferentes organizaciones del corregimiento de Bella Vista para que puedan analizar el proyecto, “si de verdad este acuerdo es para beneficio de la ciudad, yo no veo cual es el problema de apresurar esta votación”.

Pero no fue suficiente para que el concejal de Betania y presidente de la Comisión de Vivienda, Abdiel Sandoya, llamara a la votación e ignorara a varios de los concejales que pedían la palabra.

“Pido la palabra presidente, pido la palabra”, “Para qué estamos aquí si no nos van a dar la palabra, increíble cómo se prestan para esta porquería”, expresaban molestos algunos de los concejales, entre ellos el representante de Don Bosco, Willi Bermudez.

Advirtió que el próximo martes se aprobará en el Consejo Municipal el Plan de Ordenamiento Municipal, pero en San Francisco sus residentes, los promotores y toda la sociedad en general está preocupada sobre qué es lo que se aprobó.

En las modificaciones que solicitaron consistían en respetar la ley 21 de Ciudad Jardín del corregimiento de Ancón, la del corregimiento de San Felipe, el PLOT de San Francisco, las cuencas hidrográficas, la inclusión del glosario, el tema de los mapas, las nomenclaturas y los colores, entre otros.