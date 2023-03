¿Cómo hacer las loncheras saludarles evitando alimentos procesados?

Panamá- Una lonchera rica en proteínas, carbohidratos y grasas saludables aporta los nutrientes básicos y necesarios que los niños deben tener en este inicio de año escolar.

Italia Farrier, nutricionista dietista de la Caja de Seguro Social, sostiene que la clave está en ofrecerle a los niños alimentos nutritivos y naturales, evitar la monotonía y colocar las porciones adecuadas.

Las proteínas como huevo, pollo, carne de res y quesos naturales; los carbohidratos como verduras, frutas, vegetales, tortilla de maíz natural y las grasas saludables como nueces, almendras, pistachos, aguacate, semillas y aceitunas, son fuente de energía nutricional para los niños.

La Lcda. Farrier asegura que los padres deben considerar alimentos naturales en la merienda de los niños, por ello ofrece las siguientes opciones de menús.

Menú #1: Muslito de pollo, pequeño, horneado; tiritas delgadas de yuca sancochada; nueces o frutos secos sin aditivos; cubitos de piña fresca y agua.

Menú #2: bolitas de carne molida, asadas; tortita casera de papa con especias; guacamole casero con limón; guineo pequeño y agua.

Menú #3: huevo sancochado, rodajitas de plátano hervido, aceitunas sin hueso, mandarina pequeña y agua.

Menú #4: brochetita de pollo con vegetales, papines salteados con aceite de oliva, cubitos de sandía y agua.

Menú #5: tortita de huevo con atún, arbolitos de brócoli cocido con queso natural, melón picado y agua.

ALIMENTOS QUE SE DEBEN EVITAR EN EDAD ESCOLAR

Las bebidas azucaradas, harinas refinadas, las golosinas, entre otros productos procesados no aportan los nutrientes que los niños en edad escolar necesitan, sostuvo Italia Farrier, nutricionista dietista de la Caja de Seguro Social.

El riesgo de padecer obesidad, diabetes e hipertensión se mantiene presente mientras los niños están en crecimiento, y evitarlas depende, en gran medida, de la alimentación que los padres les proporcionan, ya que una alimentación deficiente puede dificultar el aprendizaje y la concentración.

Farrier recomienda evitar los siguientes alimentos en las loncheras de los pequeños:

• Bebidas azucaradas: jugos, gaseosas, leches saborizadas, té frío, maltas, bebidas energéticas, yogures bebibles de sabores, etc.

• Harinas refinadas: panes, galletas, cereales de desayuno, etc.

• Golosinas: caramelos, pastillas, gomas de mascar, barras de chocolate, etc.

• Snacks ultra procesados: granolas, papas embolsadas, etc.

• Embutidos: jamón, salchichas, jamonillas, etc.

• Alimentos fritos.

Dentro de una alimentación saludable, también, se encuentra la manipulación adecuada de los recipientes que se usan, deben estar limpios; se recomienda, además, lavar con agua y jabón la lonchera y el termo del agua para evitar la contaminación.

