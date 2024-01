Contra Martinelli lo que hay es un linchamiento judicial

En el caso New Business, donde se busca condenar e inhabilitar al candidato presidencial Ricardo Martinelli, no hubo un proceso legal como tal, sino un “linchamiento judicial”, denunció el abogado Sidney Sittón.

“En el caso New Business no hubo un proceso legal como tal, sino un linchamiento. Cuando usted no le permite a una de las partes tener acceso a las pruebas, a poder ejercer el contradictorio que usted le pueda hacer a ese testigo o perito, usted tiene un linchamiento”, indicó.

Explicó que eso fue lo mismo que sucedió en el caso de los supuestos pinchazos, en donde se dio la situación que la defensa de Martinelli nunca supo y nunca conoció cuáles eran las evidencias de las que se iba a valer la fiscalía para su teoría del caso.

“Nosotros nos dimos cuenta en el juicio cuáles serían esas pruebas y aun así los vencimos. La diferencia es que en el Sistema Penal Acusatorio existe un criterio de más objetividad, pero en el Sistema Inquisitivo, como su nombre lo dice de la inquisición, es la Ley de la selva, el Estado salvaje”, dijo el letrado.

Sittón reiteró que ese fue al proceso al que se sometió a Ricardo Martinelli, que más que todo fue un “linchamiento judicial”.

En otro tema, el letrado afirmó que Panamá debe respetar la voluntad popular y permitir que sea el soberano, es decir, el pueblo, el que elija quién será su próximo presidente o presidenta de la República y evitar que sé dé la "Guatemalización" de las elecciones del 5 de mayo.

El jurista comentó que en el marco del respeto a los Derechos Humanos, las elecciones ayudan a construir Estados y gobiernos, tal como lo señaló en su momento la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Sittón le indicó a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que de eso se trata el tema del candidato presidencial o Martinelli, "de respetar la voluntad popular, para que sea el pueblo, como soberano, quien decida si lo elige o no".

Recordó el caso del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, quien en su momento la fiscal general de este país, indicó que se tenían que eliminar las elecciones, porque no habían favorecido los intereses políticos de ella.

Ante estos señalamientos de la fiscal de Guatemala, Naciones Unidas le cayó inmediatamente, indicando que tenía que respetar la voluntad popular.

"Él fue electo presidente, él toma posesión y él debe concluir su mandato. Si no hubiese sido por Naciones Unidas, simplemente esa procuradora general, hubiese dado al traste con la voluntad del pueblo", comentó el defensor.

El jurista afirmó que el destino de Panamá, es precisamente el destino del soberano, que es el pueblo, el cual debe decidir si quiere o no como presidente a Martinelli, el 5 de mayo.

Según el abogado, los magistrados del Tribunal Electoral de Panamá, tienen un pensamiento a corto plazo y solo están viendo el momento, ya que sin darse cuenta le están causando un daño a la institucionalidad panameña.

