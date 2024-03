Corte suspende audiencia sobre Zulay por demora de la Asamblea

La Corte Suprema de Justicia suspendió nuevamente la audiencia de imputación en contra de la candidata presidencial Zulay Rodríguez, debido a que esa Corporación, no ha determinado si tiene competencia después de que la política renunciara a su curul en la Asamblea Nacional (AN).

En el acto de audiencia de ayer se envió una solicitud de información al presidente de la Asamblea, Jaime Vargas y al secretario general Quibian Panay, para que certifiquen la renuncia.

El propósito es aclarar el estado en el que se encuentra el proceso de la también candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez, con el fin de continuar con las investigaciones o iniciar el envió del expediente a la justicia ordinaria.

"Seguir dilatando todos estos actos de audiencias, porque la Asamblea no ha cumplido con su rol me parece absurdo. Todos sabemos que Zulay Rodríguez renunció, todos estamos enterados, eso no es un secreto...el único ciudadano que no se ha enterado de ellos es Jaime Vargas", señaló Ángel Álvarez, abogado de la candidata.

Alvarez sugirió a la magistrada fiscal María Cristina Chen Stanziola que haga una inspección en la presidencia de la Asamblea y la Comisión de Credenciales, para determinar lo de la renuncia de la diputada.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio