Cortizo: próximo Presidente no tendrá mayoría en Asamblea

No es broma, pero el presidente Laurentino Cortizo -a dos meses de conocerse su reemplazo- aseguró que en su administración no se aumentarán ningún tipo de impuesto y vaticinó que el nuevo mandatario no tendrá mayoría en la Asamblea Nacional y le será difícil gobernar.

Gobernar en democracia es complicado y gobernar con una Asamblea Legislativa, donde no habrá mayoría...si con mayoría es complicado...imaginate sin mayoría, exclamó el gobernante, cuyo colectivo el PRD controló a sus anchas el legislativo.

Cortizo también calificó de “inaceptable” los daños que ocasionó un grupo de migrante en el puesto de recepción en San Vicente (Darién), los cuales dijo que pagarán su condena en Panamá y luego serán enviados de retorno a sus países.

En declaraciones tras una gira en Chepo, el jefe del Ejecutivo reaccionó a las recomendaciones que efectuó el Fondo Monetario Internacional para aumentar el ITBMS o impuesto del 7%.

También pidió que le “caiga todo el peso de la Ley” a los funcionarios involucrados en unfraude electrónico para cambiar becas que correspondían al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase U).

El jefe del Ejecutivo se refirió además a los daños ocasionados a la Estación de Recepción Migratoria en San Vicente, por un grupo de migrantes que ingresan por la selva de Darién.

Al respeto, aseguró que en reunión semanal con la Fuerza Pública y Migración se ha tomado la decisión de reforzar el área y “los atrevidos [ que causaron los daños] tienen que pagar su condena en Panamá y luego se van para su casa”.

Las declaraciones de Cortizo C se dieron durante la inauguración del nuevo cuartel de las unidades del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada asignadas al Senafront. La inversión incluye 11 cuarteles modulares con una inversión en estructura por $2.2 millones

Cortizo estuvo acompañado en esta gira por el presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega.

Cortizo resaltó la labor de la Fuerza Pública e indicó que las cifras hablan por sí solas, ya que el año pasado se incautaron 110 toneladas de droga y la tasa de homicidios también ha disminuido.

“Así que dejen de echar cuentecitos, por cada cuentecito aquí tenemos una respuesta”, indicó el mandatario en relación a los índices de seguridad en el país.

El presidente Cortizoy el ministro de Obras Públicas, MOP, Rafael Sabonge realizaron un recorrido por el proyecto del Puente Vehicular sobre el río Bayano, que presenta un avance de 77% y conlleva una inversión de $24.1 millones.

