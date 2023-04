Crean en Panamá "hub" para promover derechos sexuales de las mujeres

Panamá- Las ONG globales Save the Children, FP2030, y la colombiana Profamilia se aliaron este martes para lanzar un "hub" (centro) en Panamá para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe.

"Save the Children se une (...) aportando nuestra experiencia en la promoción de los derechos de los niños, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, que están siendo vulnerados debido a la falta de información, la violencia y el escaso acceso a anticonceptivos", dijo la directora de Save the Children en América Latina y el Caribe, Victoria Ward.

Save the Children y Profamilia firmaron este martes un acuerdo de colaboración con FP2030 para crear el 'Centro Regional de FP2030 para América Latina y el Caribe por los derechos de salud reproductiva de las mujeres', según informaron en un comunicado conjunto.

"Los derechos sexuales y reproductivos deben ser entendidos como derechos humanos (...) Esta alianza nos permite sumar más voces que trabajan por ese propósito", señaló la directora ejecutiva de Profamilia Colombia, Marta Royo.

El "hub" pretende movilizar "mayores inversiones en planificación familiar por medio de alianzas estratégicas con Gobiernos, sociedad civil, organizaciones multilaterales, donantes, sector privado e investigadores", según el comunicado.

El centro contará con un director regional además de un equipo de apoyo técnico y administrativo que trabajarán para "involucrar" al sector público y privado con "datos de alta calidad" con el fin de "satisfacer las necesidades regionales y defender los derechos de las mujeres y adolescentes".

El "hub" estará en la sede regional de Save the Children, ubicada a las afueras de Ciudad de Panamá.

"América Latina y el Caribe es líder en este campo en muchos aspectos, con políticas progresistas que se están arraigando en muchos países. Esperamos aprender de nuestros socios de larga data en la región y aprovechar ese movimiento, a la vez que logramos más avances en áreas que pueden haberse quedado rezagadas", declaró la directora ejecutiva de FP2030, Samukeliso Dube.

Este es el quinto "hub" de la Red de Apoyo Mundial FP2030 y el primero en Latinoamérica. El resto están repartidos en: América del Norte y Europa, administrado por la Fundación de las Naciones Unidas en Washington (EE.UU.); África Septentrional, Occidental y Central, por Population Council de Nigeria en Abuja, Nigeria; África Oriental y Meridional, por AmRef Africa en Nairobi, Kenia, y en Asia y Pacífico, albergado por IPPF ESEAOR en Kuala Lumpur, Malasia. EFE

