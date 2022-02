Critican licitación para nuevo mercado de marisco

El Consejo Municipal de Panamá aprobó ayer la licitación para construir un polémico proyecto de Mercado del Marisco por casi 40 millones de dólares, impulsado por el alcalde capitalino, José Luis Fábrega.

El proyecto fue aprobado con 24 votos a favor, pero con airadas críticas de dos concejales, Ricky Domínguez de Bella Vista y Willie Bermúdez de Don Bosco.

Bermúdez tachó de "innecesario" y "faraónico" el proyecto de mercado, y alertó que fue una falta de respeto hacia los concejales que se haya presentado sin siquiera debatirlo.

Esa es, según Bermúdez, una nueva muestra de la "desconexión que tiene el alcalde de la ciudadanía".

"Pero esa desconexión le va a jugar en contra, porque ese presupuesto (municipal) que se aprobó, no fue modificado, no fue debatido ni corregido. Me acaba de decir el director de descentralización, que tiene casi 30 millones de dólares menos", expresó el concejal.