Cuestionan a presidenta de CIDH por apoyo tácito a matrimonio igualitario

La Alianza Panameña por La Vida y la Familia cuestionó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHA), Esmeralda Arosemena de Troitiño por apoyar tácitamente el matrimonio igualitario en Panamá.

Arosmena de Troitiño, quien ayer en su cuenta de Twitter dio Rt a un mensaje de la ONU donde se incluía la bandera LGTBI y el mensaje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

La comisionada acompañó en Rt con mensaje de su propia cosecha: por el derecho de amar. Buen fin de semana para todos.

La Alianza Panameña por la Vida y la Familia que ha vuelto viral el mensaje #MatrimonioEsHombreYMujer, le replicó y le dijo: "magistrada, no se deje llevar por argumentos emocionales. El amor (poco, mucho, bastante) no es excusa para violentar la ley y la Constitución".

La diputada Corina Cano-Córdoba también destacó: "o sea si amar es un derecho humano y yo no te amo violento tu derecho humano? o sea se está acabado el mundo! #

El periodista Jean Marcel Chéry exclamó: ¡que vergüenza que esta comisionada muestre una posición basada en sentimientos y no en Derecho. Hay organizaciones de pedófilos que reclaman el derecho tener relaciones con niños porque los “aman”. No me extraña que cuando busquen respaldo en la CIDH, esta magistrada los apoye".

El viernes durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHA) sobre el matrimonio igualitario en Panamá, tanto los comisionados de esa instancia de la OEA, como la Relatoría de la ONU sobre derechos humanos, se manifestaron a favor de reconocer esa posibilidad.

La vocería de los denunciantes estuvo a cargo de los abogados Iván Chanis y Carlos Ernesto González.