Danilo Toro: "Es necesario conocer datos del programa Barrio Seguro”

El sociólogo Danilo Toro ofreció una declaración exclusiva a este medio con respecto a la situación actual de Colón en materia de seguridad ciudadana.

1.- ¿Cuál es su lectura sobre aquellas personas que defienden el proyecto denominado “Barrio Seguro”, desarrollado por la pasada administración?

Desafortunadamente no tengo un sólo dato de Barrio Seguro, podemos remitirnos a cifras de algunos delitos u homicidios, pero del programa ¿Con quiénes, cómo, cuándo y dónde se trabajó? No conozco datos, sólo he escuchado algunos relatos o anécdotas.

Es necesario saber, por cuál proceso de cambio de vida pasaron los delincuentes que participaron en dicho programa y que ahora son seres humanos de bien y productivos para sí mismos, su familia y el país. No se conocen estos datos o cifras y eso es fundamental para evaluarlo.

En esta materia, para que algo sea válido, tiene que haber datos, sino existen, entonces no se pueden hacer evaluaciones”. Cualquiera persona puede decir lo que hizo, pero sino presenta resultados medidos, datos o cifras es lo mismo que nada, así de sencillo.

2.-¿Al parecer las autoridades locales, específicamente la alcaldía, no se ha sumado para trabajar en coordinación con el programa Integral de Seguridad Ciudadana (PISC), dirigido a la prevención y desarrollado por el ministerio de seguridad pública?

“Desafortunadamente el ser humano, aún invocando a Dios puede cometer grandes errores, ya sea por celos, protagonismo, desconocimiento, miedo distintos factores que hacen que la persona rechace o desconozca la importancia de otros actores para resolver un problema. A mi criterio, las autoridades locales debieron integrarse desde el primer momento a este programa implementado por el Ministerio de Seguridad, a fin de aportar ideas, optimizar recursos y esfuerzos en una sola dirección.

3.- ¿Cuál es el efecto de no considerar a actores como el PISC para trabajar integralmente el tema de la prevención en Colón?

El efecto de no tener una verdadera visión integra, que permita la participación de todos las partes y no reconocer o sumar programas como el PISC, que buscan trabajar desde los cimientos, es decir, la niñez y adolescencia, sería “complicar más las cosas”.

4.- ¿Considera usted que hubo algún cambio en los delincuentes, pandilleros, etc, que en su momento formaron parte del programa Barrio Seguro?

R. Como colonense y profesional puedo manifestarle que no tengo información científica u objetiva que permita evaluar con propiedad algún cambio en las personas que pertenecieron al programa Barrio Seguro. Es posible que haya algún informe que presente los datos pertinentes, pero eso no se conoce.

5.- ¿Como sociólogo y miembro de una sociedad, considera usted que un gobierno debe negociar con el delincuente o miembros de un grupo delictivo, como se hizo a través del programa Barrio Seguro, en el que recibían dinero de los impuestos del pueblo?

Es perdida, porque el Estado se mutila a así mismo, ya que ceder ante quien incumpla la ley, hace que el Estado sea incapaz de cumplir con sus funciones y a corto o largo plazo terminará afectado y en peores condiciones de las que tenía antes de llegar a ese tipo de relaciones.

