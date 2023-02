De nuevo a la calle en rechazo a creación de Universidad Pedagógica

Mañana, martes, sigue la jornada de lucha. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la UP realizarán un piquete en horas del mediodía, en las inmediaciones de la Primera Casa de Estudio, vía Transístmica, en rechazo al proyecto de ley 480, que reorganiza y moderniza el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Santiago y lo transforma en la Universidad de Ciencias Pedagógicas.

Personal administrativo, estudiantes y profesores han sido convocados a participar en esta acción de fuerza en rechazo a la creación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas por considerar la iniciativa una duplicación en los recursos del Estado y de funciones.



Migdalia Bustamante, decana de esta facultad Ciencias de la Educación, hizo un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, a no sancionar esta ley, que consideran inconsulta y un “madrugonazo”.



El proyecto está en manos del mandatario Cortizo quien debe decidir si lo sanciona o no.

Sólo por principio, esta lucha no termina si el proyecto de ley No.480 no se elimina.

El país requiere de soluciones integrales.

PIQUETEO en rechazo a este nuevo invento

Martes 14

12:00 p.m.

Frente a la parada de la UP- Vía Transistmica

