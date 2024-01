De RM a "Nito": hasta los manzanillos se apartan

El candidato presidencial Ricardo Martinelli reflexionó sobre el último discurso del mandatario Laurentino Cortizo ante el legislativo.

"Empieza el sinsabor de que esto se acaba. Aconsejo buscar amigos entre todos los que has perjudicado, ya que quienes ayudastes serán los primeros en hablar mal de ti y darte la espalda. Nunca te conocieron. Dirán después: se lo decía, no hacía caso, no se nada de eso, etc", expresó Martinelli.

"El Loco" reconoce que "nos pasó a todos y la cruda realidad es que a nadie le importa lo que digas hoy pues solo quieren que te vayas rápido y venga el próximo. Verás cómo todos te sacan el cuerpo y nadie quiere verte y poco o ningún caso ponen a tus “sabias” directrices. Es mejor rehacer amigos, viajar para que olvides y te olviden".

Martinelli destaca que "esa es la triste realidad que todos ven menos uno mismo y hasta los manzanillos de tu alrededor ya cambiaron de lealtades y solo buscan cómo congraciarse con los próximos y recordarles que también les dieron donaciones. Hay que haber estado allí para saberlo y no repetirlo jamás".

Para el candidato a vicepresidente José Raúl Mulino, "más que Informe fue la repetición de hechos conocidos e intrascendentes. Rescato el compromiso de Cortizo con una elección libre y que el pueblo elija, lo cual todos esperamos eso, pero sin interferencias del Órgano Judicial para alterar esas elecciones".

Lombana: nos robaron el futuro

Ricardo Lombana, candidato del Movimiento Otro Camino (Moca), acusó al Gobierno de Cortizo de que "su propósito y su misión nunca estuvieron alineados con los intereses del pueblo".

"En sus 5 años de Gobierno, la corrupción nos siguió robando el futuro y el clientelismo nos siguió intoxicando", dijo Lombana en alusión al discurso del presidente panameño.

Martín: Cortizo deja país de espanto

El perredista y candidato por los democristianos, Martín Torrijos exclamó que Cortizo deja "el mayor endeudamiento" en la historia de Panamá, y "un país de espanto".

Torrijos cuestionó que a pesar de que el gobierno de Cortizo hizo de la corrupción su forma de gobernar, con la deuda más alta de la historia, fracasó en materia de salud y educación, y se caracterizó por no escuchar a los panameños imponiendo un contrato minero.

Para el también candidato Rómulo Roux, lo único que ese Informe a la Nación demuestra es lo desconectado que está Cortizo y su gobierno de los problemas que vive la población.

Melitón: lo único bueno es que se va pronto

Según el también candidato presidencial Meliton Arrocha se escuchó lo mismo de siempre en un discurso carente de autocrítica, con excusas y repetitivo. Fueron 45 minutos oyendo lo “realizado”, excusándose en la pandemia, la guerra y la crisis climática que a todos los países afecta y sin mencionar planes para sus últimos seis meses de gestión, ni en temas de importancia.

"El presidente no ha hablado de los dos problemas que requieren soluciones urgentes a mediano y largo plazo: la crisis en la Caja de Seguro Social, principalmente en el programa de IVM y del agua.El único consuelo es que se van para su casa en pronto", añadió Arrocha.

Maribel: Nito vive en país imaginario

Para la candidata presidencial Maribel Gordón, lo de Laurentino Cortizo fue el mismo discurso de todos los presidentes a final de su gestión: Un país imaginario y alejado de la realidad política y social que vive la inmensa mayoría de los panameños

"A casi 5 años de gobierno la pandemia, los problemas heredados de otras administraciones siguen siendo la excusa para justificar la incapacidad de una administración que le deja al país un desastre social y el incremento de la deuda pública, pero insiste en vanagloriarse de un crecimiento económico, que solo beneficia a una minoría de ultramillonarios y mantiene la desigualdad en la distribución de la riqueza", resaltó la economista Gordón.

En tanto, la candidata presidencial Zulay Rodríguez señaló que en su último discurso, el presidente Cortizo se atribuyó muchas obras que fueron heredadas de la administración de Juan Carlos Varela, mientras que otras aún se encuentran en fase de ejecución. Es evidente la falta de avance en la ejecución de proyectos y de obras visibles durante esta administración, por lo que el próximo gobierno heredará la deuda y el problema, concluyó.

