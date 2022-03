De RM a sus adversarios: ¡nos vemos en las urnas!

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli le mandó un mensaje a sus adversarios políticos: "¡nos vemos en las urnas en el 2024 y que el pueblo decida!"

"¡Dejen de estar inventando babosadas y casos que no van para ningún lado. Vamos a las urnas y que el pueblo decida quién debe gobernar este país y no los que autoproclaman dueños del poder!", expresó "RM" tras una visita al Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Publicidad

Martinelli prometió que su prioridad al llegar a la Presidencia de la República en el año 2024, será el tema de la justicia.

“Yo le puedo asegurar a usted, lo estoy asegurando aquí, este país va a ser una Suiza, él que me ha hecho daño a mí no tiene nada que preocuparse, la justicia se encargará de él, ella o quien fuera”, manifestó el exgobernate durante una reunión sostenida ayer con el presidente del CNA, Juan Carlos Araúz.

Agregó que "lo que si no puede seguir en este país es la cantidad de jueces y fiscales infiltrados que se han prestado para “recibir llamadas con mandato del Consejo de Seguridad Nacional para que condenen, absuelva, excluyan o incluyan a cualquiera persona en cualquier proceso legal. La justicia debe ser igual para todos".

“Yo sí quisiera decirles que yo cometí errores, la acumulación de penas que hice yo, es el error más grande. Si yo me tengo que culpar de algo sería por eso y quizás el retraso en la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) también y el aumento de penas innecesarias. Aquí cuando una persona tiene una prescripción prácticamente tiene que pagar, cuando aquí eso debe ser automático”, dijo.

El exmandatario reiteró que en este país la justicia no funciona y si eso sucede no va a haber inversión, lo que hace que a su vez hace que no se generen impuestos, lo que igualmente no permite que allá crecimiento económico y “todos seguiremos siendo pobres”.

Luego de ocho años de estar sometido a un proceso legal por los supuestos pinchazos telefónicos, en el que dos veces fue absuelto, el exmandatario se comprometió a trabajar para que su experiencia con el sistema de justicia no se repita para ningún otro panameño.

"Ocho años de tortura, de martirio, acoso y violaciones de derechos humanos, no quisiera que le sucediera a ningún panameño", dijo Martinelli.

"¿Quién me resarce el daño?", cuestionó el empresario, quién aseguró que 'peleará' para que jamás en la vida se repita una situación similar a la que vivió.

Expresó que en Panamá se ha "mediatizado, politizado y satanizado a una gran cantidad de personas, que cuando se sepa la verdad, verán como todos fuimos utilizados por una banda de narcotraficantes", advierte el exmandatario.

El exfuncionario advirtió que todos aquellos que violaron los procesos judiciales no deben ocupar ningún cargo público en el Órgano Judicial.

Por su parte, el presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, señaló que referirse a la justicia implica hablar de lo macro, es decir, el perfeccionamiento de un sistema en el que se pueden encontrar cientos y miles de defectos.

Araúz indicó que desde este momento el Colegio de Abogados se abre a un diálogo en el que todas las fuerzas políticas del país, tengan la disposición para abordar estos temas y construir una mejor administración de justicia desde la perspectiva de todos.

Contenido Premium: 0