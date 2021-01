Debate para extender aplicación de 2da. dosis de vacuna

Un debate y un movimiento se ha generado en los países y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) para aplazar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNtech para maximizar la cantidad de personas y frente a la disminución de la producción.

El grupo asesor de expertos del organismo internacional, cuyo acrónimo es SAGE, se mostró a favor de implementar la estrategia en países “con restricciones en el suministro de vacunas y desafíos epidemiológicos”. La recomendación original era la administración de las dos dosis de la vacuna en un plazo de 21 a 28 días.

La decisión, motivada por el dramático aumento de casos en numerosos países a nivel global, ha generado discrepancias entre autoridades sanitarias mundiales.

Autoridades de las farmacéuticas que han desarrollado vacunas aprobadas han reportado que la primera dosis de una vacuna parece generar un nivel de inmunidad, pero no se sabe cuán rápido puede difuminarse y no hay información que demuestre que la protección de la primera dosis se mantenga después de 21 días

No obstante, Londres ha indicado que la aplicación de la segunda vacuna puede aplazarse hasta 12 semanas, en contraste con las tres o cuatro que habían sugerido inicialmente las farmacéuticas.

Dinamarca aprobó extender el plazo a seis semanas. Alemania e Irlanda están considerando medidas similares.

El criterio tampoco es unánime en los Estados Unidos. El domingo, dos médicos prominentes -el Dr. Robert M. Wachter, titular del departamento de medicina de la universidad de California, y el Dr. Ashish K. Jha, decano de la escuela de salúd pública de la universidad de Brown- escribieron una columna de opinión en The Washington Post en la que aseguraron que “es hora de cambiar de plan”.

“El peor error que se puede cometer es quedarse atascado con lo que se pensaba era correcto y no cambiar junto a la información”, le dijo además el Dr. Watcher a The New York Times. Además, Moncef Slaoui, responsable del programa de vacunación en el país norteamericano está conversando con la FDA para aplicar la mitad de una dosis de la vacuna de Moderna en dos ocasiones.

Sabemos que con la vacuna de Moderna, la mitad de una dosis a personas de entre 18 y 55 años, es decir, dos dosis con la mitad cada vez, implica lograr el objetivo de inmunizar al doble de personas con las dosis que tenemos, genera una respuesta inmune idéntica a la dosis completa”, expresó.

“Creo que es una postura más responsable fundamentada en hechos y datos para inmunizar a más personas. Por supuesto, seguimos produciendo nuevas dosis de la vacuna”, defendió Slaoui, quien ha hecho hincapié en la necesidad de acelerar el ritmo de vacunaciones en el país.

El director regional de la OMS-Europa, Hans Kluge, señaló que la evidencia existente apunta a que el tiempo de administración entre las dosis puede ser más flexible de lo prescrito inicialmente por el fabricante

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha desaconsejado recientemente retrasar más de 42 días la segunda dosis de esa vacuna. Sin embargo, no lo prohíbe, ya que en las recomendaciones posológicas se especifica que la evidencia de su eficacia se basa en un estudio en el que la administración se realizó con 19 a 42 días de diferencia.

En el caso de Panamá, se pensaba recibir un primer embarque de 40 mil vacunas y Pfizer envió apenas un tercio: 12,840, que de aplicar las dos dosis en 21 días, significarían 6,420 vacunados.

El doctor Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Vacunas, dijo que habrá que tomar la decisión de que si vacunamos a 6 mil o 12 mil, ya que la decisión inicial es preservar esa segunda dosis, pero también hay conocimiento adicional reciente de la OMS que uno tiene un intervalo de tiempo, tenemos que ser flexibles y continuar la discusión en la medida en que los países vayan generando información y probablemente modificando esa informaciones en la medida que vayamos aprendiendo en más cosas”.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío dijo en "Debate Abierto" que considera que lo más prudente es asegurar la segunda dosis a los médicos que están las unidades de cuidados intensivos y salas covid...ya que no conocemos la fecha exacta del siguiente embarque de vacuna de Pfizer BioNTech.