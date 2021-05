Delfia Cortez se inscribe en RM e inicia carrera para llegar a la Asamblea

Su rostro es conocido desde hace muchos años. Sus reportes sobre la situación en Colón la dieron a conocer. Hoy, la periodista Delfia Cortez se estrena en una nueva faceta en la política al inscribirse en el Partido Realizando Metas, que preside el exmandatario Ricardo Martinelli, y revelar a Crítica, su deseo de aspirar a un escaño en la Asamblea Nacional de Diputados.

El anuncio se dio en medio de una jornada de inscripción del naciente partido en la provincia de Colón, en la que participaron directivos del colectivo político.

En medio de una conversación tras la inscripción, la colonense dejó claro que no abandona el periodismo, una profesión en la que se ha desarrollado desde hace 24 años, y se ha inscrito en un partido porque considera que "es una plataforma importante para seguir trabajando por esta hermosa provincia, para que nuestra voz se pueda sentir más fuerte".

La decisión de elegir a RM para encaminar su carrera política estuvo basada en que "es un partido nuevo, dinámico y liderado por un hombre -Ricardo Martinelli- que ha demostrado trabajo, desarrollo en el país y considero que es bueno formar parte de estas filas porque esto nos va ayudar a todos los colonenses para volver a reactivar nuestra provincia y nuestro país".

Delfia asegura conocer los graves problemas que enfrenta la provincia en materia económica, social y de inseguridad, y en ello radica su deseo de contribuir a buscarle solución. "Yo los he vivido como lo han vivido otras personas y me ha tocado estar allí. Escuchar a la gente con sus problemas, las denuncias que hay. La inseguridad y la violencia que estamos viviendo y sabemos la raíz de porque se genera la violencia y hemos dicho que también nos toca a nosotros. Y, queremos ser esa voz potente para que las cosas se corrijan en este país y no solo en la provincia de Colón".

es la mejor manera de dar su contribución para su provincia. Para la periodista, llegar a la Asamblea Nacional de Diputados





Delfia asegura estar preparada para enfrentar las críticas ante su decisión e indica que no siente temor por el qué dirán, porque conoce quién es. "Al único que yo le puedo temer es a Dios", dijo, demostrando abiertamente su fe.

"Usted puede opinar lo que quiera de mí. Mi conciencia está tranquila. Delfia Cortez no ha robado... Solo ha sido una humilde periodista de este país, que he demostrado un trabajo de 24/7. Todos los días y lo sigo haciendo. No lo he parado. Y, seguiré haciendo mis denuncias".

La periodista indicó que no utiliza ningún tipo de plataforma para hacerle daño a alguien. "Siempre hemos dicho que cuando una persona va a hablar de algo en la política, hable de lo que va a hacer no hable de los demás.

De igual forma, le mandó "bendiciones" a las personas que no la conocen, que quizas hablan mal de ella o se dejan llevar por lo que escuchan de terceros.