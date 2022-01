Denuncian a fiscales que engañan a jueces de manera premeditada

El presidente de la Asociación de Abogados Penalista de Panamá (APAP), Alfredo Vallarino, denunció que hay fiscales del Ministerio Público (MP) engañando de manera premeditada a los jueces del Órgano Judicial, en algunos procesos que se han estado llevando adelante.

“Mi labor es decir que se están armando expedientes con informes falsos, con testigos falsos, tengo las pruebas y las voy a empezar a presentar”, indicó el jurista.

Publicidad

Agregó que hay ciertos funcionarios que le están haciendo un daño grande al Ministerio Público.

“Si el procurador interino, Javier Caraballo, no reacciona, su omisión le va hacer un daño a la institución, porque lo que no podemos tener es a fiscales cometiendo delitos a so pretexto de generar justicia”, explicó.

LEE TAMBIÉN: ¡Cero tolerancia! Dos chicas se van a los puños en Chiriquí

“Quiero mandarle un mensaje al procurador, a partir de hoy se está conformando un consorcio de abogados penalistas yvalga a decir que invito a todos mis colega a sumarse”, dijo Vallarino, quien añadió que esto se hace con el objetivo de que se empiece a contar casos en los cuales haya habido actuaciones irregulares de algunos fiscales.

Las declaraciones de Vallarino surge luego de que en la provincia de Chiriquí, la fiscalía utilizara una persona primero bajo la figura de testigo protegido y luego dentro de la misma audiencia le quitó esta condición.

Es decir, presentaron a declarar a la misma persona dos veces en el mismo caso, algo que fue confirmado en el contrainterrogado por la defensa de las dos personas que estaban siendo acusadas.

Ante esto, Vallarino indicó que el Tribunal de Juicio de ese caso, le hizo un fuerte llamado de atención a la fiscal, algo que a su juicio no basta por la magnitud de lo cometido.