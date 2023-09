Denuncian a medio de Movin por campaña sucia contra RM

El secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, presentó ayer una denuncia contra el medio digital "Foco" por violación a la veda electoral y al Pacto Ético Electoral.

La denuncia se interpuso ante el Tribunal Electoral y se alega que "Foco", ha publicado información calumniosa e injuriosa contra el candidato presidencial de Realizando Metas y el Partido Alianza, Ricardo Martinelli.

Camacho sostiene que “Foco” han mantenido sistemáticamente una "campaña sucia" contra Martinelli, que no duda que detrás estén partidos políticos y movimientos que lo adversan y que sostienen financieramente a este medio digital.

Además adelantó que se prepara otra contra Alvaro Abdiel Alvarado Castañeda, quien "por atacar políticamente a nuestro candidato presidencial, se busco con RM, un chicharron más grande que los que vende en su restaurante. Se acabó el relajo y espero que ahora no empiecen a llorar argumentando que no pueden opinar, porque libertad de expresión no implica libertinaje".

Luis Eduardo Camacho indicó que solicitará a la Dirección de Organización Electoral, a través de la sección de Medios Digitales, ordene a "Foco Panamá" retirar de todas sus cuentas las informaciones injuriosas y calumniosas contra Martinelli.

