Desde hace más de un mes los hermanos Martinelli consignaron fianza

Desde el 14 de diciembre de 2022, es decir hace más de un mes, los diputados del Parlacen Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, consignaron fianzas en los procesos "Blue Apple” y “Odebrecht”.

El monto de las fianzas totalizan $14 millones.

Ambos deben retornar a Panamá probablemente dentro de 8 días, tras cumplir una pena de 36 meses que le impuso en mayo el juez federal del Distrito de Brooklyn, Nueva York, Raymond Dearie, quien le reconoció los 23 meses que habían pasado detenidos en Guatemala y Estados Unidos. La condena es por el caso Odebrecht.

Ayer un suplente del Juzgado Segundo Liquidador de Panamá explicó que no es viable dejar sin efecto la orden de detención preventiva contra los Martinelli, por cuanto ha sido revisada y debatida ampliamente al momento de resolver lo concerniente a las solicitudes de fianzas de excarcelación.

Sobre la solicitud de suspender la orden de detención con fines de extradición de los Martinelli, el juzgado manifestó que, a la fecha, el Tribunal no ha formalizado el trámite correspondiente, por tanto, no se puede dejar sin efecto un acto no desplegado, lo que resulta improcedente de acuerdo con el artículo 708 del Código Judicial.

