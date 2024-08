¡Desmadre financiero! AND: Desaparecieron $150 millones

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) destapó un manejo turbio de una cuenta financiera, originalmente creada por el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el nombre de Subprograma de Interés Social.

Esta cuenta, diseñada para atender urgencias en cualquier corregimiento del país, se convirtió en la caja menuda para algunas juntas comunales y municipios durante los años 2022 y 2023.

Roxana Méndez, directora de la AND, reveló estas irregularidades: "Hemos constatado que se transfirieron sumas significativas sin justificación ni propósito claro." Y es que no estamos hablando de centavos, sino de más de 150 millones de dólares que desaparecieron en las arcas de diversas juntas comunales.



De acuerdo a Méndez, lo más grave es que no hay rastro alguno de cómo se usaron esos fondos, solo aparecen bajo el misterioso rubro de "Asistencia Social" en los registros de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Este desmadre financiero ha obligado a la AND a tomar medidas drásticas. La cuenta del Subprograma de Interés Social será cerrada definitivamente, asegurando que nunca más se utilicen estos recursos de forma irresponsable. Además, todas las autoridades locales que se beneficiaron de estos fondos deberán presentar un informe detallado en los próximos 60 días. De no cumpliserse los casos pasarán al Ministerio Público.

La AND, creada en 2020 con la misión de administrar los fondos de descentralización, ahora se enfrenta a su mayor reto: limpiar la casa y recuperar la confianza del pueblo.

