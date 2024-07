Día del Niño y la Niña: Lugares para disfrutar en familia

Este domingo 21 de julio se festeja el Día del Niño y la Niña en Panamá y para ello se han programado diversas actividades.



A través de la Ley 56 del 15 de diciembre de 2004, se estableció que el tercer domingo de julio se celebre el Día del Niño y la Niña, como una manera de valorar la importancia de esta población como semilla del futuro de la humanidad y en atención a la vulnerabilidad por su condición, limitaciones físicas e intelectuales propias de su edad.



LEE TAMBIÉN: Rana de ojos rojos: Su trama para escapar a altas temperaturas



Aquí te dejamos algunos de los lugares para celebrar este día con los más pequeños de la casa.



Parque Omar



El parque ha titulado su fiesta “Vuelta al Mundo en un Día”, la cual se desarrollará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Habrá tarima artística, actividades recreativas y algunas sorpresas, el evento es gratuito.



Centro Natural Punta Culebra



Junto al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales realizará el concurso de esculturas de arena para celebrar el Día del Niño y la Niña, bajo el tema “Animales de Punta Culebra”.



Este concurso se realizará mañana 20 de julio, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., las inscripciones son para grupos de seis personas, el mismo día del evento. La entrada al centro es de $5 para residentes, $8 para no residentes y 2.50 para jubilados residentes y niños menores de 13 años pagan 2.00 dólares.



Parque Municipal Summit



Para mañana y el domingo, a partir de las 10:00 a.m. a 12:00 p.m., se desarrollará el Taller “Vuelve a ser un niño en Summit”.



Los niños podrán jugar y aprender sobre la biología de los animales. Los niños hasta los 5 años entran gratis y desde los 6 años, panameños y residentes pagan $2. Los extranjeros $5 y $1 los jubilados.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio