Diferencias entre diputados sobre modificación del reglamento

El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido "Realizando Metas", hizo hincapié en su compromiso de servir al pueblo panameño al llegar al hemiciclo legislativo para la primera legislatura del periodo 2024-2029.

Con respecto a la propuesta de modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional, señaló que no se niega a discutirlo, aclaró que lo que he dicho es que eso no es mi prioridad... depende qué presenten, yo he escuchado ridiculeces que uno tiene que estar ocho horas metido en el pleno.

Al respecto de la propuesta de modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional, recalcó que aunque "no rechaza discutirla, su prioridad radica en cuestiones más urgentes como la creación de empleos y la reactivación económica".

Camacho criticó algunas ideas sobre la permanencia en el pleno, comparándolas con el funcionamiento del Senado de Estados Unidos.

Por otro lado, Betserai Richards, de la bancada independienteVamos, afirmó que han delineado una hoja de ruta clara para modificar el reglamento interno, con el objetivo de eliminar prácticas asociadas a la corrupción y optimizar la eficiencia legislativa.

Richards,dijo que en los últimos días ha estado conversando con cada una de las bancadas, el planteamiento en firme que hay una hoja de ruta queremos modificar el reglamento interno.

Además, destacó la candidatura de Walkiria Chandler para presidir la Asamblea, enfatizando su experiencia y compromiso con la transparencia.

El abogado y diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, subrayó la importancia de preservar la institucionalidad en la Asamblea Nacional, asegurando que el órgano legislativo debe mantener su independencia frente al Poder Ejecutivo.

Este primer encuentro legislativo evidencia posturas divergentes respecto a la modificación del reglamento interno y la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, marcando el inicio de debates significativos sobre el futuro del órgano legislativo en Panamá.

El diputado Luis Eduardo Camacho indica que su prioridad será la generación de empleo, reactivar la economía impulsado la políticas económicas que reduzcan el costoo de la via de los panameños.

El diputado Ernesto Cedeño afirma que la persona elegida para presidir la Asamblea debe pelar por la institucionalidad de la Asamblea Nacional de Diputados.

