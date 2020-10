Diputada defiende el no uso de mascarillas entre gunas

La diputada del PRD, Petita Ayarza tras la polémica generada por la prohibición del uso de la mascarilla en la comarca Comarca Guna Yala, instó a no usarlas y a respetar la medicina tradicional indígena.

Durante el período de incidencia del pleno de la Asamblea Nacional, la diputada recalcó que hay un proyecto de Ley No 17 del 27 de junio de 2016 que establece la protección de la medicina tradicional en el país y promover al respecto los conocimientos de la medicina tradicional indígena.

"Si la pandemia no ha podido tener la eficacia de un medicamento para solucionar, nuestra medicina tradicional está a la disposición, y que se pueda hacer un estudio porque estos conocimientos tradicionales están a la vanguardia", expresó la diputada.

Aclaró que la prohibición del uso de la mascarilla es una protesta, "hay muchas veces de que no entienden que las mascarillas producen una infección hasta en la cara, no es que no quieran, sino que están viendo como va prevalecer nuestra medicina indígena".

Ayarza manifestó que es importante que el Ministerio de Salud aplique la puesta en marcha de esta Ley, ya que permitirá una mejor coordinación y comunicación entre lo que es la tradición de los pueblos indígenas con los congresos de salud, "y así en conjunto trabajando entre nuestras autoridades tradicionales y puedan tener una concordancia y será un aporte necesario para evitar malos entendidos entre las autoridades del Ministerio de Salud y Congresos Generales".

Alegó que la medicina tradicional indígena es lo que le ha dado siglo tras siglo para poder sobrevivir, han podido ejercer y prosperar con sus abuelos.