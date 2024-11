Diputados no aprueban partida al Idaan para pago de cisternas

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional no le aprobó al Idaan un traslado de partida de $1.6 millones para el pago a las empresas que alquilan sus cisternas para llevar agua a diversas comunidades.

La decisión obedeció a que entre los beneficiarios de esos pagos estaba la empresa Transporte Zupri, propiedad del diputado hasta junio pasado Edwin Zúñiga, quien no podía contratar con el Estado, según dispone el artículo 158 de la Constitución.

La situación fue advertida por el diputado Jhonathan Vega, quien dijo que Zúñiga estaba inhabilitado para esa contratación y debe ser investigado.

Sin embargo, la Comisión aprobó otros traslados al IDAAN por $65 millones para el estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de diversas plantas.

Durante la sesión, el diputado de Alianza, Osman Gómez anunció que votaría en contra de los traslados, porque el Idaan mantiene sin agua a sectores del distrito de Barú y están haciendo negocios con la contratación de maquinarias en Panamá a empresas con las que algunos funcionarios tienen vinculación.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio