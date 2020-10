Directora de la ATP interpuso denuncia por agresión y difamación (Video)

La directora de la Autoridad de Turismo en Colón, Thayse Gómez Francis, dijo en una entrevista que procederá legalmente contra dos mujeres extranjeras que la interceptaron en la Zona Libre y luego difundieron el video de la pelea que se formó con una de ellas en plena vía.

En este clip que se hizo viral en las redes sociales, se puede apreciar a dos mujeres agarradas por el pelo, supuestamente peleando una pareja, esto mientras otra que grababa le gritaba lo siguiente: "La directora de turismo, esa es la directora de turismo, mírenla. Ahí la tenemos".

Ante esta situación, Thays Gómez decidió aclarar lo que se estaba rumorando sobre esta pelea que hace referencia a su vida personal con otra persona.

"Me siento comprometida, ya que soy funcionaria, quiero esclarecer el tema que salió de mi vida personal. Yo fui interceptada por dos vehículos que se colocaron al frente y en la parte posterior, luego se bajaron dos mujeres que me querían perjudicar o robar. Una de ellas se precipitó a mi vehículo, me bajé y me agredió físicamente. Obviamente respondí en defensa propia. Aquí somos colonenses, todos nos conocemos", dijo.

Según la funcionaria, esto le pareció muy raro, por lo que cree que ambas mujeres tenían eso planeado, además, recalca que le tocó dar la cara con mucho temor, recordando que en el pasado unos delincuentes le robaron a mano armada un vehículo.

"Hoy me tomé las horas y pedí permiso para interponer una denuncia, porque temo por mi seguridad, no sé si me están dando seguimiento, no sé las intenciones de esta persona. No había empezado el conflicto y esta chica que está grabando estaba gritando fulana de tal. Las cámaras no me dejan mentir y haré usos de las leyes sobre ese video, en el que se usa mi imagen sin mi consentimiento. Tengo los datos de ambas y procederé legalmente", detalló.