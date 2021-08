Docentes sorprendidos ante orden de volver a colegios

La orden del Ministerio de Educación de retornar a los planteles para 47 mil docentes, además de supervisores, directores y funcionarios administrativos, ha sorprendido a los gremios docentes.

Eddy Pinto, secretario de la Asociación de Educadores de San Miguelito, manifestó que está consternado al ver como el Ministerio de Salud dio las instrucciones de ajustar el distanciamiento físico en las escuelas a 1.00 metro, y el alto grado de improvisación y de apuro del retorno a clases presencial.

En tanto, el dirigente de la la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, cuestionó si ya existen las plataformas robustas de internet dentro de las escuelas para atender a los estudiantes.

Reconoce que la falta de conectividad está causando deserción escolar por lo que es importante volver a las escuelas, pero hay que hacerlo de forma segura.

Por su parte, el profesor Humberto Montero, dirigente de la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNECEP), aclaró que los docentes no se oponen al retorno de manera gradual, progresivo y flexible a clases y tampoco a vacunarse, sino que exigen que respeten los establecido en el Decreto No. 435 que implementó el Ministerio de Educación, que establece claramente la creación de un Comité Escolar Covid-19 y en el que ese Comité debe hacer un informe de protocolo de bioseguridad y retorno a clases validado por el Minsa, que es el ente regulador de la Salud y no por el Meduca.

En tanto, Magisterial Unidad de Panamá (AMUP), calificó la decisión del Meduca como un fracaso.

Luis Sánchez, secretario general de AEVE manifestó que este regreso a las aulas es para atender a los estudiantes, ya que esa es la naturaleza jurídica de La Ley Orgánica de Educación.

Sánchez agregó que, si la intención del Meduca es que los docentes den clases a distancia desde las escuelas, el Gobierno debe brindar todas las herramientas -computadoras, insumos de limpieza, Internet y agua potable- para poder impartir clases con calidad.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos señaló que a la fecha hay 1,200 centros educativos abiertos y 800 centros educativos en solicitud de ese retorno semipresencial. La expectativa es poder terminar el segundo trimestre con el 40% de los centros educativos abiertos en cualquiera de las modalidades.