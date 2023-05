Dos defunciones más por Covid-19 en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, durante la semana epidemiológica No. 18, correspondiente del domingo 30 de abril al sábado 6 de mayo, se confirmaron 654 nuevos casos positivos de Covid-19, elevando la cifra a 1,037,978 el total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta el sábado 6 de mayo de 2023.

Además, se registraron dos defunciones, manteniendo en 8,622 las defunciones en todo el país desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta el 6 de mayo de 2023.

Durante la semana No. 18 se realizaron 11,228 pruebas, con un porcentaje de positividad semanal del 5.8%.

En la semana No. 18, se registraron 583 casos activos, de los cuales 528 personas estaban en aislamiento domiciliario y 55 en hospitalización (54 en salas y 1 en UCI). El total de recuperados fue de 591 pacientes, elevándose la cifra total de recuperados desde el inicio de la pandemia a 1,028,773.

Los cinco corregimientos con más casos confirmados durante toda la semana epidemiológica No. 18 son: Ernesto Córdoba Campos (San Miguelito) con 30 casos; Juan Díaz (Panamá) con 25 casos; San Francisco (Panamá) con 23 casos; Ancón con 22 casos y Amelia Denis de Icaza (San Miguelito) con 20 casos.

Por otra parte, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informó que, desde el 21 de enero de 2021 hasta la fecha, se han aplicado 8 millones 891 mil 909 dosis de vacunas contra la Covid-19. De estas, 3 millones 533 mil 361 son primeras dosis, 3 millones 174 mil 161 son segundas dosis, 1 millón 757 mil 556 son primer refuerzo y 258 mil 725 son segunda dosis de refuerzos.

Además, se han inoculado en todo el país 144 mil 890 dosis de la vacuna bivalente a personas mayores de 12 años y 5 mil 726 dosis a niños de 5 a 11 años, con un total de 150 mil 616 vacunas bivalentes aplicadas de 5 años en adelante en todo el país.

De la vacuna Pfizer pediátrica monovalente, se han aplicado 482 mil 725 dosis a niños de 5 a 11 años y 25 mil 303 dosis de Pfizer pediátrica monovalente a niños de 6 meses a 4 años.

El MINSA recalca que la prevención y la vacunación son las armas más eficientes para cortar la cadena de transmisión del virus y con ello continuar contrarrestando la propagación de la enfermedad. Es fundamental mantener estilos de vida

