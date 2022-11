Economía $935 millones de préstamos irrecuperables por pandemia

El saldo de la cartera de préstamos modificados a causa de la pandemia del Covid-19 era de $3,037 millones a septiembre, pero existe una cartera estimada como irrecuperable que asciende a $935 millones.

El saldo de la cartera modificada representaría una reducción de 76.4%, respecto al mismo período del año anterior. Los sectores con mayor migración a la cartera regular amparada son el segmento de hogares y otra parte importante el sector inmobiliario, destaca un informe de la Superintendencia Bancaria de #Panamá (SBP).

A septiembre del 2021, los préstamos modificados ascendían a $12,843 millones y en un año se han reducido en $9,806 millones (76.4%).

Los montos de los créditos modificados a septiembre del 2022 por sectores ascienden a: Hipotecarios ($1,504 millones); Consumo ($780 millones); Servicios ($324 millones); Construcción ($234 millones); Comercio ($125 millones); Industria ($13 millones) y otros ($57 millones).

Hay una cartera que asciende a $935 millones que pudiese conllevar mayor riesgo y entraría a las categorías de modificado dudoso y modificado irrecuperable, debido a que hasta la fecha no han podido realizar arreglo de pago.

Ya hay que restablecer normas sobre préstamos

Para la Superintendencia Bancaria, la normalización de la actividad económica y el comportamiento a la baja de la cartera modificada y su nivel, sugiere la necesidad de actualizar las regulaciones sobre este tipo de cartera y proceder al restablecimiento al Acuerdo No. 4-2013 de mayo del 2013 sobre riesgo de crédito.

Ese acuerdo establece las reglas y tiempos para clasificar los préstamos en subnormal, dudoso e irrecuperable y las acciones para ejecutar las garantías y la cobranza judicial, cuando las morosidades excedan periodos de 91 días en adelante-

En otras cifras, al cierre del tercer trimestre de 2022, el Sistema Bancario Nacional (SBN) registró crecimiento de la cartera bruta de créditos, que alcanzó un saldo de $58,135 millones, con un dinamismo a doce meses de 6.2% ($3,408 millones). Con este resultado, la cartera de crédito de la banca privada registró el crecimiento anual más alto desde enero de 2018.

El sector privado representa el 97% de los otorgamientos de créditos dentro del sistema financiero.

El análisis por segmentos de crédito refleja en partes el contexto económico actual, en el que si bien todos los sectores tienen una necesidad de financiamiento mayor, la dinámica sectorial no es homogénea, lo cual estaría reflejando las prioridades de gasto así como también reflejar la mayor exposición a los factores que afectan la actividad económica en cada sector.

En lo concerniente al saldo de la cartera corporativa, al mes de septiembre de 2022, salvo los

créditos de las actividades de Minas y Canteras (-4.6%), y construcción (-8.9%), todo el resto de las actividades productivas presentaron desempeños positivos.

En la apertura de la cartera de crédito al consumo, el crédito hipotecario presentó un crecimiento anual de 4.4%, para ubicarse a $19,506 millones; la cartera de consumo personal se incrementó 3.6% ($13,023 millones) y el Comercio 11.8% ($11,901 millones).

El organismo supervisor de los bancos destaca que las solicitudes y desembolsos de créditos nuevos este año, sigue manteniéndose en niveles superiores a lo reportado durante el 2020 y 2021, pero se muestra una ligera desaceleración que se ha acentuado desde julio de este año.

Crece el crédito, pero hay cautela

Se advierte que si bien el desempeño de la cartera de consumo es positivo, ha empezado a mostrar señales de moderación en su tasa de crecimiento. De igual modo, si bien hay un componente estacional en el resultado de la cartera comercial, la percepción de un entorno menos favorable para la inversión y el consumo, podría generar una mayor cautela en la toma de decisiones para contratar financiamiento por parte de hogares y empresas, lo cual podría incidir en una moderación al crédito al sector privado.

Las provisiones netas por cuentas malas totalizaron $526.1 millones, un monto menor en 12.8% que lo registrado durante el mismo período de 2021. No obstante, si bien esta es una reducción con respecto a lo alcanzado un año antes, una comparación con respecto al mes previo muestra un aumento en estas reservas.

La Superintendencia explica que dicho aumento refleja un incremento que permitió a la banca ejecutar provisiones por gastos de deterioro en la cartera de crédito, particularmente en el sector corporativo.

Aunque se espera que el aumento de las colocaciones y de eficiencia respaldaron mejoras en los márgenes financieros de los bancos a corto plazo, hacia adelante existen riesgos para la estabilidad financiera derivados de una situación macrofinanciera más compleja, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento y el aumento de la incertidumbre. Por ello se estima que los gastos de provisión deberían mantenerse por encima de los niveles previos a la pandemia, en tanto que los bancos continúen con los desmontes de las exposiciones a prestatarios que no pudieron reanudar los pagos en el contexto del Covid-19 y los programas de alivio asociados a este evento, a lo cual se aúna un contexto externo que exige extremar la prudencia.

Respecto a las utilidades de los bancos del Centro Bancario Internacional (CBI) al corte de septiembre totalizaron $1,344.7 millones, que representa un aumento de 40.7% frente al mismo periodo del año pasado. Este resultado fue impulsado principalmente por la positiva evolución del margen financiero y comisiones, derivada del continuo crecimiento en la cartera de crédito; de los ingresos extraordinarios por parte de un grupo bancario; control en los gastos, así como una reducción en las provisiones. Con este resultado la utilidad neta de la banca se situaría en niveles por encima al período previo a la pandemia.

Los ingresos del CBI fueron $4,020.4 millones y los egresos por $2,149.7 millones

En el Sistema Bancario Nacional, los ingresos fueron $3,558.7 millones, egresos $1,957.5 millones y la utilidad $1,082.6 millones.

