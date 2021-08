Educadores exigen garantías para el retorno a clases

El dirigente magisterial Diógenes Sánchez indicó que los sectores educativos están comprometidos con la educación del país y el retorno a las clases, pero piden que existan las medidas de bioseguridad necesarias y que se destinen recursos suficientes para la compra de insumos y equipos.

Los educadores protestaron en la sede del Ministerio de Educación en Cárdenas.

Entre los insumos se necesitan materiales de limpieza y gel alcoholada para que los estudiantes puedan tener las garantías de volver de manera segura, dijo.

Asegura que los educadores están en desacuerdo con el retorno de acuerdo a los dueños de escuelas particulares o del sector empresarial que tienen otra agenda diferente a los sectores que defienden la educación pública.

Afirman que no se puede retornar a las escuelas públicas, ya que estas no cuentan con internet de banda ancha.

"No existe internet en las escuelas públicas de este país ¿Cómo vamos a impartir las clases?, indicó Sánchez

Por su parte Fernando Ábrego, representante de la Acción Magisterial Unida de Panamá (AMUP), destacó que las autoridades del Ministerio de Educación deben cumplir con los criterios establecidos en los decretos y resoluciones para que haya un retorno seguro a las escuelas y evitar el contagio de Covid-19 en docentes, administrativos, directivos y estudiantes.

Además indica que hay una gran parte de la población estudiantil que no está vacunada contra el Covid-19.