EE. UU. amenaza sanciones a países que apoyen NZF

La administración de Donald Trump lanzó un ultimátum a los miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI): Los países que voten a favor del “Marco Net Zero” podrían enfrentar sanciones económicas, migratorias y comerciales.

El NZF, impulsado por países europeos, busca imponer un impuesto global al carbono sobre el transporte marítimo. Su objetivo es financiar la descarbonización de los buques.

Si se aprueba, sería la primera vez que una agencia de la ONU grava mundialmente al sector naviero.

La Casa Blanca calificó la iniciativa como una “exportación neocolonial de regulaciones europeas”. Advirtió que podría subir los costos de transporte hasta en un 10 % y afectar la economía mundial.

“Estados Unidos no aceptará ningún acuerdo que imponga cargas injustas o perjudique a su pueblo”, señaló la Casa Blanca. “Habrá costos para los países y funcionarios que apoyen esta propuesta”.

Posibles sanciones de EE. UU.

Entre las medidas que evalúa Washington están:

Bloqueo de puertos estadounidenses a buques de países que apoyen el NZF.

a buques de países que apoyen el NZF. Investigaciones y sanciones comerciales .

. Restricciones migratorias a tripulantes, con nuevos visados y tarifas.

a tripulantes, con nuevos visados y tarifas. Penalizaciones en contratos federales de construcción naval y terminales de gas.

de construcción naval y terminales de gas. Sanciones personales a funcionarios que promuevan políticas climáticas que afecten a EE. UU.

Panamá en la mira

Semanas atrás, el presidente José Raúl Mulino declaró que Panamá apoyaría el Marco Net Zero. Señaló que el país “acompaña los esfuerzos internacionales para descarbonizar el transporte marítimo” y destacó su papel como centro estratégico del comercio mundial.

El anuncio de EE. UU. pone a Panamá en una posición delicada. Debe equilibrar su compromiso climático con el riesgo de sanciones comerciales de su principal socio económico.

Junto con Liberia e Islas Marshall, Panamá concentra cerca del 50 % del abanderamiento mundial de naves, por lo que su voto será clave.

Un debate global tenso

La votación del NZF se perfila como una de las más tensas de los últimos años.

Mientras países europeos y pequeños estados apoyan la medida para financiar la transición verde, grandes exportadores y potencias energéticas temen que afecte la competitividad global.

Para Panamá, miembro del Consejo de la OMI, el resultado será decisivo. Su voto mostrará su política ambiental y su posición geopolítica frente a los grandes bloques económicos.