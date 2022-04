EE.UU. mantendrá conversaciones sobre migración con Cuba

El secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, confirmó este miércoles que su país mantendrá conversaciones sobre migración con Cuba, que supondrán el primer contacto de alto nivel entre ambos Gobiernos desde que el presidente Joe Biden está en el poder.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Sin ofrecer grandes detalles, Mayorkas recordó en una rueda de prensa al término de una visita a Panamá que durante años EE.UU. y Cuba tuvieron acuerdos migratorios, que acabaron siendo "discontinuados".

En este nuevo diálogo, ambos países "explorarán" la posibilidad de reactivar esos acuerdos.

Mayorkas remarcó que esto "es un reflejo" del compromiso de su país con las vías legales y humanitarias para que los migrantes no tengan que emprender un viaje "peligroso" por el mar.

El Gobierno de Cuba anunció el martes la celebración de una ronda de conversaciones sobre migración con funcionarios de EE.UU. que tendrá lugar mañana, jueves.

La Cancillería cubana precisó que la reunión tendrá lugar en Washington, y que su delegación "estará presidida por Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores".

El anuncio se produjo seis días después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) denunciase que el Gobierno de Cuba lleva meses sin aceptar la repatriación de cubanos.

Según el ICE, Cuba no ha aceptado ninguna deportación de cubanos desde el pasado octubre mediante vuelos comerciales o chárter desde territorio estadounidense. Durante este tiempo, únicamente 20 cubanos han regresado voluntariamente a la isla desde EE.UU.

La salida de cubanos, principalmente rumbo a Estados Unidos, ha aumentado de forma notable en los últimos meses, algo que los expertos vinculan en primer lugar con la grave crisis económica que atraviesa la isla.

De acuerdo a datos de las autoridades migratorias estadounidenses, entre octubre y febrero ingresaron en EE.UU. unos 47.331 migrantes cubanos, después de que solo en febrero llegasen a la frontera la cifra récord de 16.657.

La Habana, que aboga por una migración ordenada, legal y controlada, acusa a Washington de fomentar los flujos irregulares hacia EE.UU. y de incumplir los acuerdos bilaterales en materia migratoria.

Contenido Premium: 0