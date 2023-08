EEUU reitera temor por control de China en puertos de Panamá

La jefa del Comando Sur, general del ejército Laura Richardson dijo que la estrategia actual de China para superar a Estados Unidos radica en invertir en infraestructura crítica y para ello mantiene su continuo crecimiento militar y económico con miras a eclipsar a la unión americana como la principal potencia mundial.

Richardson detalló que China ha estado invirtiendo en infraestructura crítica como parte de su iniciativa Belt and Road durante mucho tiempo. Están en los puertos de aguas profundas; están en el espacio; están en el globo”. “Están en mi hemisferio; están en mi área de operaciones del Comando Sur”.

Publicidad

En particular, China está desarrollando capacidad en torno al Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes, que son vías fluviales estratégicas.

Hay cinco empresas estatales chinas a lo largo del Canal de Panamá. Entonces, lo que me preocupa es poder usarlo para un uso dual. No sólo para uso civil, sino que se le da la vuelta y se usa para aplicaciones militares, advirtió la jefa del Comando Sur.

Algunas de las inversiones más grandes hasta ahora de China incluyen una planta de energía nuclear de $8 mil millones en Argentina, una carretera de $5.6 mil millones en Jamaica, una refinería de energía de $5 mil millones en Cuba y proyectos por valor de $6 mil millones cerca del Canal de Panamá.

“Todavía no hay una base china en este hemisferio, pero veo que con toda esta inversión en infraestructura crítica con estos proyectos [de la Franja y la Ruta] posiblemente podría haber algún día”, advirtió la general.

Ojo con redes 5G

Richardason también sostuvo que si bien EEUU necesita invertir en la modernización militar para disuadir a China, también debe convertirse en un actor importante en la industria de redes inalámbricas 5G.

“Lo que está haciendo la República Popular China (RPC) parece una inversión, pero en realidad yo lo llamo extracción”, dijo Richardson en un panel organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales

Según la jefa militar, China está superando a EEUU en el mercado de redes inalámbricas, específicamente con la tecnología 5G. “Cinco países tienen la red troncal de la República Popular China para 5G. Veinticuatro países tienen la red troncal 3G o 4G de la RPC”, dijo. Y lo que suele suceder es que a los países con tecnología más antigua, “se les ofrece una actualización a 5G casi sin costo”, agregó.

Le respiran en la nuca a los gringos

“Están en la yarda 20 de nuestra patria”, dijo la general, usando una analogía con el fútbol americano para ilustrar lo cerca que está China de anotarle a Estados Unidos.

“Lo que generalmente sucede es que [a los países latinoamericanos] se les ofrece una actualización de 5G casi sin costo, por lo que es muy difícil para estos líderes [resistirse]”, dijo. “Necesitamos poder tener opciones alternativas para que puedan seleccionar. Y ahí es donde los chinos nos están superando en este momento”.

Hasta 29 países de América Latina han actualizado sus redes celulares con la ayuda de China, dijo Richardson.

China los está superando

“Cuando estés desesperado por recibir ayuda, recurrirás a quien sea que esté allí. Alguien te lanza una cuerda, no necesariamente miras quién te la está dando”, continuó Richardson. “Simplemente agárralo. Necesitamos tener alternativas a la República Popular China, y si no estamos compitiendo, ellos elegirán eso. No es una cuestión de elección. Van a tener que tomarlo”.

Estados Unidos debe poder ofrecer métodos alternativos, empresas y opciones que brinden acceso a la red 5G para que otros países puedan seleccionar y no tengan que depender de la red troncal de China para 5G. “Ahí es donde los chinos nos están superando en este momento”, alegó.

El intercambio de información entre aliados militares que utilizan una red 5G es absolutamente crucial, pero lo que es aún más crucial es confiar en una red que sea completamente segura, explicó la comandante.

Estados Unidos necesita una red inalámbrica “que no sea una red de la República Popular China que sabemos que tiene puertas traseras para poder obtener información que no queremos que tengan los chinos”, agregó Richardson. “Tenemos que poder continuar con esos acuerdos [de intercambio de información] y continuar trabajando sin problemas con nuestros socios”.

China está expandiendo su influencia en América Latina y el Caribe, y podría presentar amenazas cada vez mayores para Estados Unidos, sustentó la comandante militar

El año pasado, la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden y la Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono identificaron a China como el principal desafío global para Estados Unidos y advirtieron repetidamente sobre el aumento de la influencia china, principalmente en la región del Indo-Pacífico. Pero los funcionarios también advirtieron que China se está convirtiendo en una amenaza mayor en América Latina al gastar grandes cantidades de dinero en la región.

Richardson, quien en 2021 se convirtió en la primera mujer en liderar SOUTHCOM , dijo que la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un proyecto a gran escala para comprometerse económicamente con docenas de países y organizaciones de todo el mundo en infraestructura y comercio, ha sido una de las principales razones por las que Beijing ha sido capaz de ganar tanto poder en América del Sur y Central.

Contenido Premium: 0