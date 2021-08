El 90% de beneficiarios de vale digital de julio lo recibirÃ¡n en agosto

Panamá- El 31 de julio pasado venció el plazo de inscripciones para seguir recibiendo el beneficio del vale digital y unas 397,000 personas optaron por los cursos virtuales que se dictarán a través de la plataforma de Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y 174,000 para servicio comunitario.

La información fue confirmada la mañana de este lunes por el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, en el noticiero matutino de TVN, en donde además aclaró que el 90% de las personas que recibieron el vale digital en el mes de julio realizaron el proceso para recibirlo en agosto.

Destacó que la ayuda le seguirá llegando a las personas que se inscribieron aunque los cursos no hayan iniciado, ya que ya se había anunciado que qué para seguir recibiendo el beneficio en el mes de agosto el único requisito que existía era que debían actualizar los datos en la página vale.panamasolidario.gob.pa.

Dejo claro que para el mes de septiembre los que desean seguir con el beneficio deben completar el servicio social comunitario o la capacitación en el Inadeh.

Oliva también mencionó que según los datos obtenidos hay unas 104,000 personas que están exentas de tener que hacer cursos o brindar servicio social, cifra que incluye a 1,900 personas certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), unos 99,000 trabajadores con contratos suspendidos, una cantidad importante de mayores de 70 años, así como también 23,000 mujeres embarazadas que llenaron el formulario y subieron su documentación.

El director de la AIG, agregó que ayer se le envió las asignaciones a 10,000 personas inscritas para brindar servicio social comunitario las cuales deben revisar la página de vale.panamasolidario.gob.pa para verificar cuál es la actividad que se le asignó.

Agregó que ayer se liberaron los 10,000 primeros cursos y en la madrugada de hoy 184,000 adicionales, gracias a lo cual ya unas 200.000 personas han sido habilitadas para los cursos.

Si algún beneficiario no ha recibido su asignación, debe revisar en la plataforma o estar pendiente de su teléfono celular o correo electrónico a través de los cuales se le estará contactando para brindarle la información.

Resaltó que si al 31 de agosto la persona se mantuvo a disposición y no fue llamada para brindar servicio social o para un curso, es decir que no cambió su estatus, no tendrá ningún inconveniente en el mes de septiembre.