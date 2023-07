El ajedrez, el milenario deporte que hoy vuelve a estar de moda

Luego de aquella famosa batalla ajedrecística entre Kárpov y Kásparov que fué larga y angustiante para los seguidores de ambos y que representaba un cambio o una continuación; el ajedrez empezó una cuenta regresiva hacia el olvido. Ya con la caída de la extinta Unión Soviética y el auge de la Perestroika, aquel movimiento reformista que cambió para siempre el destino no sólo de los países pertenecientes a la URSS sino también de los países dependientes en todo el mundo; el ajedrez se vió seriamente afectado pues eran los mismos comunistas quienes lo apoyaban y promovían, para, como lo expliqué en el ensayo anterior demostrar "supremacía intelectual" sobre los países de occidente especialmente Estados Unidos y sus aliados.

Entonces, el ajedrez empieza a perder no sólo apoyo sino también influencia, ya que indistintamente de la ideología política que tengas, hay que reconocer que los soviéticos tenían gran influencia en el mundo y por lo tanto todo lo que promovían tenía cierto éxito. No por nada dominaron el ajedrez por casi 80 años. En los años 90 con la tecnología avanzando se ocupó está disciplina para experimentar en inteligencia artificial, pero fué solo eso. El ajedrez nunca más volvería a ser considerado un asunto de estado o de importancia intelectual para una sociedad. Jamás volveríamos saber de un match del siglo como el que enfrentó a Fischer y Spassky. Sin embargo, nunca murió del todo y como dije antes, solamente descansó por un breve espacio de tiempo, y es que algo tan hermoso y salvaje no puede dormirse en el olvido para siempre.

Publicidad

Hoy el ajedrez despierta, y con hambre de ser grande de nuevo. Hoy en día es común ver publicidad ambientada en ajedrez, las tiendas de decoración están inundadas de piezas de ajedrez usadas como adornos. Hoteles, restaurantes poseen un tablero gigante de ajedrez. En las pantallas gigantes aparecen comerciales sobre algún lujoso producto donde se suele ver algo relacionado a este deporte. Y por si fuera poco en muchos países ya esta disciplina forma parte del plan curricular para educar a las nuevas generaciones ¿Casualidad? O ¿simplemente necesidad de encontrar algún escape intelectual de una realidad atestada de un inapropiado contenido digital, que solamente destruye los cimientos de la educación, especialmente en las etapas primarias?

Es necesario no sólo promover esta bonita disciplina sino también apoyarla, obviamente no pretendemos que se vuelva asunto de estado otra vez. Sólo anhelamos saber que las nuevas generaciones tengan acceso a ello, a qué se pueda enseñar cómo se enseñan matemáticas o literatura. Ya sea por una cuestión cultural o deportiva, pero los ajedrecistas soñamos con un mundo donde todas, o casi todas las personas puedan practicar el ajedrez de manera libre divertida y competitiva. Que el ajedrez poco a poco pueda sustituir a los vídeojuegos que tanto daño hacen a los pequeños, y que sólo destruyen el intelecto de los mismos. Pero ya esa decisión la toman los estados, aunque parezca irónico con lo que antes mencioné, lamentablemente es una cuestión de estado.

En fin, ¿Estás de acuerdo conmigo? El ajedrez es el milenario deporte que hoy vuelve a estar de moda.

Contenido Premium: 0