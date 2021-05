El Caso ‘Pinchazos’ estaría prescrito

El Tribunal Superior de Apelaciones le ordenó ayer a la jueza de garantías, Elkis Martínez, que se pronuncie sobre la petición de prescripción del caso pinchazos hecha por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, con lo cual se prevé que este proceso sea declarado prescrito y se extinga la acción penal.

La defensa del exgobernante Martinelli sostuvo que en la audiencia fechada para mañana viernes, la jueza Martínez deberá aceptar los argumentos de prescripción porque han transcurrido más de 48 meses.

Publicidad

El Tribunal Superior de Apelaciones echó por tierra los argumentos de la jueza Martínez de que la defensa no le brindó suficientes elementos para decidir sobre la prescripción y le ordenó que motive una decisión sobre esta petición.

Incluso, le recordó que esa es una de las funciones ineludibles de los jueces de garantías establecidas en el Código Procesal Penal. “Es inminente que la acción penal ya prescribió”, enfatizó la defensa de Martinelli.

El Tribunal Superior de Apelaciones resaltó los argumentos de la defensa de que los hechos que sustentan este proceso se registraron entre los años 2012 y 2014, que no hubo imputación y que la acción penal ya prescribió porque los delitos que se aducen tienen pena de cárcel que no supera los cuatro años.

“Observamos que a la jueza se le comunicaron datos para resolver sobre la prescripción y no existe un pronunciamiento, porque la jueza no encaró el asunto con la información que se le participó”, sostuvo el Tribunal ayer.

Por su parte, la abogada Alma Cortés, del equipo de defensa de Martinelli, afirmó que el Tribunal avaló la postura que siempre ellos han mantenido de que la jueza no decidió en “tiempo oportuno”.

“Los magistrados, en base al artículo 153 del Código Procesal Penal están remitiendo esta actuación para que la jueza decida el viernes 28 de mayo”, precisó.

Mientras que el vocero del expresidente Martinelli, Luis Eduardo Camacho, reiteró que el Tribunal Superior le remitió la petición nuevamente a la jueza Martínez para que se pronuncie sobre la prescripción. “Los magistrados de apelación determinaron que contrario a lo que dijo la jueza, sí se le dieron los elementos necesarios para que ella tome una decisión”, manifestó.

De acuerdo con Camacho, la audiencia de ayer se empañó por la conducta de uno de los abogados querellantes, cuya condición física parecía afectada por “algo”, y que profirió insultos a los magistrados y a la defensa.

El propio expresidente Ricardo Martinelli reaccionó en su cuenta de twitter y acusó a la jueza Martínez de no ser imparcial. “Una juez muy parcial, pues tengo enemistad política manifiesta con su padre, ella no vio, ni entendió las pruebas presentadas de un caso que ya está prescrito. El 28 de mayo habrá otra audiencia y hoy los querellantes trataron que no hubiera audiencia. Para mí no hay justicia, planteó Martinelli.