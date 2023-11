El comercio por América Central, afectado por cierres

El bloqueo de carreteras desde hace más de una semana en Panamá en rechazo a un contrato minero ha interrumpido el comercio del país con Centroamérica y ha afectado a su sistema logístico, muy vinculado al comercio suramericano, en una temporada clave para el suministro de mercadería de cara a la Navidad y el Año Nuevo, dijeron a EFE dirigentes del sector.

Los bloqueos en el puente Chiriquí, situado a 800 metros de la frontera entre Panamá y Costa Rica, han colapsado el tránsito en Paso Canoas, la aduana más importante entre los dos países y por la que salen mercancías de todo el mundo con destino al resto de Centroamérica.

Publicidad

Más de 1,000 camiones se acumulan en la zona fronteriza, como coinciden fuentes del transporte de carga de Panamá y Costa Rica.

En la frontera con Costa Rica "no hay paso. La aduana panameña comunicó a la de Costa Rica que no dejarán entrar ningún equipo (de transporte de carga) más, porque no hay espacio en donde ponerlo", dijo a EFE el dirigente de la Cámara Nacional de Transporte de Cargas, Roberto Araúz.

Un comunicado de la Autoridad Nacional de Aduanas panameña explicó el martes que "no es posible el ingreso o egreso" de camiones de carga en Paso Canoas "por el bloqueo del Puente Chiriquí", y que en esa área ya no hay espacio físico de espera disponible.

Contenido Premium: 0