¡El discurso de "Nito", un día después de su diagnóstico!

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo -un día después de ser diagnosticado de padecer un “síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio" (SMD)- pronunció un discurso en la comarca Ngäbe-Buglé, con una frase de Alejandro Magno: "al final cuando todo se acabe, lo único que importa es lo que has hecho".

Las palabras del gobernante se dieron en un acto el viernes 17 de junio en Llano Tugrí. El 16 de junio los hematólogos José Luis Franceschi y Ricardo Díaz, le comunicaron su padecimiento que es un tipo de cáncer en la sangre.

"Quiero terminar hoy con una frase para mi probablemente del estratega del punto de vista militar más importante: Alejandro Magno: al final cuando todo se acabe, lo único que importa es lo que has hecho", dijo Cortizo para luego cerrar con "gracias por darme la oportunidad de servir a mi país y a la gente que tanto amo. ¡Bendiciones!"

Alejandro Magno, el Rey de Macedonia, con sus conquistas y extraordinarias dotes militares le permitieron forjar, en menos de diez años, un imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India. Murió joven, pero vivió de prisa. Su inesperada muerte, ocurrió un mes antes de cumplir los 33 años.

Un Cortizo ya sabedor del mal que padece le expresó al auditorio que había estado 11 veces en la comarca en plena pandemia y "si Dios me da vida, me gustaría estar 11 veces más con ustedes", expresión que arrancó aplausos de los presentes.

Laurentino Cortizo destacaba que en 36 meses de gobierno había realizado 108 giras de trabajo comunitario y que no podía decir que en 5 años iba resolver todos los problemas de 701 corregimientos, porque eso sería mentir y a mí en mi casa no me enseñaron a mentir.

El jefe del Ejecutivo exclamó que le gustaba ese estilo de gobierno de estar cerca de la gente... porque las giras representan esperanza y no es solo la entrega de infraestructura, es la oportunidad de darles la cara y decirles: ¡aqui estamos con ustedes!

En su discurso también resaltó que la misión de los funcionarios es defender los intereses del país, pero ser útiles a la gente más necesitada y con transparencia, de lo contrario estamos traicionando a nuestra gente.

Cortizo también recurrió a una frase de un sociólogo jesuita que preguntaba: ¿de qué sirve el poder si no es para servir?, qué más necesitamos nosotros que nos impulse y motive, que nos de fuerza inclusive de donde no la tenemos para servir a los más necesitados. ¡Qué pregunta más profunda!

Ese viernes, el presidente destacó y agradeció el trabajo en equipo del gobierno, incluso de los voluntarios anónimos que llenan bolsas en el Panamá Solidario.

