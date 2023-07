"El Mechi" se cabrea con Ministro Valderrama

Uno de los indignados por las recientes declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario Augusto Valderrama sobre el precio de los alimentos en Panamá fue el tipiquero Ulpiano Vergara, quien en redes sociales reventó al funcionario no solo por insensible, sino por demora en los pagos.

"Aquí nadie le duele cuando viene un artista y todo el mundo llena el local donde se presenta y a nadie le duele pagar miles de dólares... apenas hablamos que la comida subió un centavo todo el mundo llora", cuestionó Valderrama.

Ante esto, el "Mechi Blanco" posteó en Instagram: "Gracias a Dios que las personas van a los bailes a distraerse y divertirse. Porque si fuera por el pago de los incentivos que me tiene que pagar el @midapma como productor, me hubiera muerto de hambre. Así como me menciona dígale a su personal que saque mis expedientes de dónde los tienen engavetados y me paguen".

Luego, en un post del diario Día a Día sobre la indignación de Ulpiano, este respondió: "Cuando el @midapma me pague hago un baile TOTALMENTE GRATIS".

Ayer el ministro trató de acomodar el revuelo que causaron sus declaraciones iniciales.

"El que no va a los bailes que no se indigne, yo no he dicho que nadie vaya a los bailes y que nadie tome su botella de whisky, lo que digo es que cuando suben los pasajes aéreos, cuando suben los perfumes, cuando sube todo lo demás nadie, todo mundo sigue bailando, pero cuando sube la comida quieren entonces apagar la luz y golpear al pobre productor. A mi me encanta el baile, yo voy a todos los bailes y actividades, lo que tenemos que hacer es con ese gusto que pagamos el baile que vamos al concierto también pagar con gusto la comida que los productores producen con cariño y mucho esfuerzo", dijo Valderrama.

