El mundo aparte de X, antes Twitter

A la red social X, antes Twitter, se entra a más que confirmar si Instagram, Facebook o WhatsApp sufrieron una caída. La plataforma en Panamá es todo un mundo: reuniones cara a cara entre sus usuarios, visitas y consumo en los negocios de quienes están en la red, recomendaciones y consejos, apoyo moral, hasta elecciones...Contrario a lo que se ve en otras redes sociales, en X sus usuarios crean y despiertan el interés sobre actividades basadas en dicho medio, que trascienden lo digital.

Panamá Twitter Awards, Panamá Pintea, Panamá Tuitea y las Elecciones Tuiteras, son algunos ejemplos de los eventos que se han desarrollado, donde varios integrantes de "la nación tuitera" llegan a conocerse personalmente. Y es que Twitter es, para quienes lideran muchas veces estas actividades, una gran vecindad o un salón de clases donde existen personajes de todo tipo; o al menos así lo define la social media manager y diseñadora gráfica, Stephanie Coco, una usuaria bastante activa y a quienes los tuiteros conocen como Sʀᴛᴀ. Cᴏᴄᴏ (@cokastar), quien se unió a la red en julio de 2009.

Stephanie es la actual presidenta electa de Twitter 2019-2024; y sí, los usuarios más constantes siguen llamándole Twitter por costumbre y cariño, y porque la X les sigue pareciendo ajena. De acuerdo con Stephanie, de aquellos "relajos" han nacido buenas iniciativas y se han retomado y creado nuevos círculos de amistad.

Para la tuitera, la esencia de la red es que todos son tratados por igual, sin importar si son caras reconocidas o no en el país.

"..Siempre va apareciendo gente nueva. Me he dado cuenta que normalmente la comunidad tuitera no es mucho de tener influencers como pasa en Instagram y Tik Tok. Todo es mucho más relax, mucho más de comunidad. Sí nos reunimos y siento que es porque todo el día estamos ahí, es como si estuvieras en un chat grandote. Es una red de día a día, no tienes que preparar tanto lo que vas a postear como pasa con otras redes. Además, te da algo de anonimato", explica.

LOS INICIOS

Junto a Stephanie está Freddie Tobar, un publicista de profesión, cuyo usuario del ahora X, @Skrying, apareció en la red desde marzo de 2009. Ambos ya tenían una amistad, la cual permitió la realización de varias actividades antes mencionadas.

Tobar recuerda que estaba en la red, cuando, como jocosamente le llaman, "todo era monte", por lo que el grupo de Twitter Panamá en ese entonces era más pequeño y fácil de manejar.

"Al inicio era mucho más fácil hacer cosas presenciales, se organizaba una actividad en un bar o restaurante y la gente iba a conocer a los tuiteros. Siempre fue muy sano, no hubo problemas. Lastimosamente, la comunidad de Twitter fue creciendo y ya era un poco más difícil y más riesgoso hacer este tipo de actividades, porque abarcaba mucha gente, y tampoco es bueno ser tan confianzudo con gente que realmente no conoces...", expresa.

En el caso de las Elecciones Tuiteras, Tobar cuenta que comenzaron en 2019, cuando en la red comenzaron a proliferar los "call center políticos".

"Antes de eso no estaban los políticos en la red, la red era muy sana, ya en 2019 sí estaban los políticos y se fueron aprovechando de los trends que se hacían y los temas. Realmente no puedo decir si lo cree yo o Coka (Stephanie) fue orgánico. Con el relajo dijimos que deberíamos tener un presidente en Twitter, y fue la misma gente que propuso y que empezó a hacernos afiches. Ese año fue totalmente virtual, no fue nada presencial; y votaron por Coka que es la actual presidenta y que tiene que entregar la banda el 20 de marzo que son las elecciones", detalla Tobar, quien asegura que todo se hace como entretenimiento y mera distracción ante tantos acontecimientos no tan agradables en el país y el mundo.

"Siempre ha sido para disfrutar", confirma Stephanie, quien recuerda que hay muchas personas en sus oficinas o casas trabajando solas, introvertidos, que encuentran en X una forma de pasarla bien y conocer en ocasiones a otras personas.

De hecho, durante la pandemia, la plataforma sirvió para promover emprendimientos panameños; algo que fue tomando fuerza con el tiempo y que le mereció a Stephanie una entrevista en un medio televisivo. Así mismo, Tobar cuenta que tuvo la experiencia de una usuaria que le agradeció por las iniciativas, que, aunque comenzaron como simples "relajos", le distraían de un momento difícil en su vida.

Los candidatos de las nuevas Elecciones Tuiteras cerrarán su campaña este viernes 15 de marzo a las 5:00 p.m. en un reconocido bar de Vía Argentina donde se hará un simulacro de votación tuitera.

DATOS

De acuerdo con el Informe Global Digital 2024 de Kepios, una firma de asesoría que ayuda a organizaciones de todo el mundo a dar sentido a lo que las personas realmente están haciendo en línea, los usuarios de redes sociales en Panamá aumentaron en 86 mil (+3,5 por ciento) entre principios de 2023 y principios de 2024. Los números publicados en los recursos publicitarios de X (Twitter) indican que X tenía 645,6 mil usuarios en Panamá a principios de 2024.

