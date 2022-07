El tete a tete ideológico entre Carcache y Saúl

La mesa de diálogo sobre el costo de la vida -que reúne al gobierno con grupos populares- se puso confrontacional anteanoche, con dimes y diretes entre uno de los representantes del gobierno: el ingeniero Carlos Carcache, y el sindicalista de la Alianza Pueblo Unido, Saúl Méndez.

El debate se calienta en momentos en que se prevé la entrada de grupos empresariales y productivos, aglutinados en la llamada Gran Alianza por Panamá, quienes señalan a los de Alianza Pueblo Unido de querer "llevar a Panamá al comunismo".

Estos mismos grupos empresariales son señalados por los grupos populares en la mesa como explotadores del pueblo que se llevan "todas las ganancias", pero ayer, un enérgico Carcache dijo que "pueblo panameño es desde el más pobre hasta el más rico!", reiteró.

"Así como ustedes están diciendo que ustedes tienen derecho, yo también les voy a decir que allá hay un pueblo que no tiene acceso ahorita a los alimentos, que no pueden circular y así como ustedes tienen derecho a protestar, el pueblo panameño tiene también derecho constitucionalmente a andar libremente en este país, a circular, a comprar sus alimentos, y ustedes lo están coartando, y eso no puede ser.

Lamentó que luego de las concesiones del gobierno a rebajar alimentos y combustible, la mesa se ha convertido en la discusión de una agenda política del sistema económico que no se va a resolver en esta mesa, y que los compañeros tienen la oportunidad de presentarlo dentro de 21 meses. Los empresarios también son parte de este pueblo, entonces, si vamos a tocar ese tema, tenemos que ampliar la mesa".

Luego, el tono se volvió acusatorio. "Usted Profesor Sánchez y profesor Camacho le pidieron a los compañeros que durmieran en las calles, y lo han hecho sobre los hombros de los compañeros Ngäbe-Buglé, porque ellos son la mayoría. En Pacora hay compañeros Ngäbe-Buglé, en Santiago y en todos los cierres que ustedes han puesto, y ustedes tienen secuestrados al pueblo panameño en estos momentos, y esto no puede ser", exclamó. En ese momento, le cerraron el micrófono.

Ante esto, Saúl Méndez respondió duramente: "Su discurso de barricada de nada sirve aquí... Ese discurso de barricada, politiquero, no resuelve el problema que tenemos. Usted está sentado aquí porque el pueblo sigue en la calle. Y usted es un irrespetuoso cuando se dirige al pueblo que está en la calle de la forma en que lo está haciendo".

"Porque además usted es funcionario público. ¿Quién le paga su salario? Cuando usted está ahí sentado a nombre del gobierno, en teoría usted debería representarnos a todo el pueblo, y no solo a una parte de él. Pero ha quedado retratado de cuerpo entero a usted, a quién está defendiendo con sus discursos de barricada".

"Usted está defendiendo los intereses de quienes están explotando de forma brutal al pueblo panameño. Y eso que usted dice que esperemos 21 meses porque ahí es que se va a dar. Fíjese, el engaño de 32 años consecutivos después de la invasión que ustedes y junto con los oligarcas trajeron aquí, en sus divisiones y sus confusiones, porque eso no se olvida, es lo que tiene al pueblo agobiado. Es la acumulación de la pobreza, la miseria, el hambre, los bajos salarios, el alto costo de la vida, y usted no puede decir que eso no es real. Porque sería un grandísimo irresponsable si se atreve a decir que eso no es real en este país".

El médico Fernando Castañeda, de la Alianza Pueblo Unido, cuando se dirigió al representante del gobierno, tuvo un desliz que aún se interpreta si fue involuntario o intencional. "Señor Carache... perdón, Carcache".

La Alianza Pueblo Unido llevó a la sesión al economista William Hughes Ortega. Su colega Felipe Argote expresó: “dirán que soy prejuicioso, pero me gustó más la profesora Maribel Gordón. Maneja muy bien las variables marxistas. No había ninguna necesidad de traer al mismo Carlos Marx”.

Hughes destacó que la ley de la oferta y la demanda es ambas direcciones y preguntó por qué no pensamos en aumentar el salario a los trabajadores para subir la demanda, recordando que en 1992 de cada $100 que se producían en el país $49 iban a salario y en el 2019 eso se redujo a $26, disminuyendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Además alegó que Panamá tiene alto grado de inversión, porque las empresas transnacionales ganan aquí magnitudes que pueden ganar en otros lados, porque aquí pagan salarios bajos y hay precios altos.

