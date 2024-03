Embajada de EU invita a Mulino a reunión, luego cancela y reagenda

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino, aclaró que tenía programada ayer una reunión a las 8:00 a.m. con la embajadora de EEUU, Mari Carmen Aponte, sin embargo fue cancelada.

“Todas mis reuniones son abiertas, lo dije en el noticiero de Telemetro, y en camino a casa de la Embajadora (en La Cresta), me informó un funcionario de la embajada que la reunión había sido cancelada”, explicó Mulino, añadiendo que se le informó que la misma sería reagendada.

“Quiero aclarar y ser enfático de que sí tenía una reunión agendada con la Embajadora de EEUU. Espero poder tener una próxima reunión no solo con ellos, sino con todas las delegaciones diplomáticas con intereses en Panamá”, indicó.

"No veo la necesidad de tener reuniones secretas a menos que se traten de temas de seguridad nacional", indicó el opositor que ya encabeza tres encuestas reconocidas por el Tribunal Electoral la de Gallup Panamá para "Crítica" y "El Panamá América"; la de Gismo Services de "La Estrella de Panamá" y Mercadeo Planificado de "La Prensa).

Mulino dijo en Telemetro que no pidió la reunión, lo invitaron. “Yo no pido que me inviten a ninguna parte, ni a una fiesta. Estaré allí, me disculpan si soy infidente los señores de la embajada, pero es un tema de país. Yo no puedo andar teniendo reuniones secretas”, añadió.

