Embajador argentino se reunirá con el Monstruo Celeste en Guararé

Guararé, cuna del llamado Monstruo Celeste, barra que brindó su apoyo a Argentina, equipo campeón de la Copa del Mundo, se preparan para continuar la celebración, tras el triunfo de la albiceleste.

Los hinchas guarareños, se hicieron sentir en las redes sociales durante el mundial de Qartar por su apoyo al equipo suramericano logrando acaparar la atención de medios argentinos.

Ahora, pasado el triunfo, se preparan para continuar con la celebración, tras la confirmación de la visita del embajador argentino en Panamá, Marcelo Lucco.

El diplomático hizo el anuncio de su visita a través de su cuenta de Twitter: "Este miércoles visitaré Guararé, para festejar con sus habitantes y agradecer personalmente todo el maravilloso apoyo que el pueblo panameño ha brindado a la selección Argentina".



Llega las 11:00 a.m.

Crítica contactó al diplomático quien confirmó que llegará a Guararé a eso de las 11 de la mañana, para compartir y festejar con los hinchas, el triunfo del equipo argentino, ganador de la Copa del Mundo en Qatar.

"Voy a Guararé porque ha sido el lugar que más ha reflejado el apoyo al equipo, pero voy como símbolo de agradecimiento argentino a todo el pueblo panameño", dijo el diplomático.

Explicó que fue invitado por el Monstruo Celeste para compartir con ellos la final de la Copa del Mundo, sin embargo por compromisos previos no pudo asistir, pero dejo abierto el compromiso de viajar, no importa cuál fuera el resultado del partido del domingo que enfrentó a Argentina y Francia.

Un acto de celebración

El recibimiento al embajador Lucco será cerca al parque Bibiana Pérez de Guararé centro, en el local conocido como Cachirre, sede de la barra del local, donde se concentraron para ver cada partido de Argentina durante la Copa de la Fifa 2022.

Extraoficialmente se conoció que posterior a la celebración, el embajador será llevado a una finca privada donde seguramente disfrutará de las comidas típicas santeñas.

Y, aunque el diplomático confesó que no sabe bailar el tamborito, se mostró dispuesto a aprender, para poder disfrutar junto con los guarareños.



