Empresarios de Azuero presentarán denuncia por falta de luz y agua

Miembros de la Cámara de Comercio de la región de Azuero se aprestan a presentar denuncias contra la empresa de distribución eléctrica y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (Idaan) por deficiencia en el servicio, principalmente durante los días de carnaval.

Rigoberto Vergara, representante del gremio empresarial, denunció que las provincias de Herrera de Los Santos continúan afectadas por la falta de energía eléctrica y agua.

Vergara explicó que están recopilando la información sobre daños a artefactos eléctricos y afectaciones en los comercios y residencias para presentar formalmente la denuncia.

El empresario dijo que el Idaan aseguró que la planta potabilizadora estaba al 100% operativa y que los tanques de reserva había 70 mil galones de agua, sin embargo, no había agua en Guararé, La Villa y Las Tablas, además de la falta de luz entre 13 a 15 horas en dos días de carnaval.

Dijo que hay mucha preocupación porque estos dos problemas van en aumento, pero además desconocen los planes que tiene el Gobierno Nacional para enfrentar la sequía.

Indicó que es necesario que se construya represas en los ríos y quebradas para garantizar el agua para el consumo humano y animal.

Resaltó que la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) es una institución “sorda, ciega y muda” a pesar de que conocen de la problemática del agua y luz.

La dirección de la Asep solo ha dicho que están haciendo las investigaciones para aplicar sanciones, pero, “no pasa nada”.

Vergara manifestó que la Asep debe fiscalizar la eficiencia en los servicios, sin embargo, no se ve el trabajo de ellos.

