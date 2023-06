Encuesta: Disminuye la confianza del consumidor en Panamá

Panamá- Las expectativas del consumidor panameño ante la situación económica del país y de sus hogares, así como sobre la probabilidad de conseguir empleo y ahorrar dinero, se encuentran en niveles de desconfianza, de acuerdo con una encuesta divulgada este miércoles.

El sondeo, que mide el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), señala que de acuerdo con la medición de mayo pasado este llegó a 88 puntos, con una disminución de 6 unidades en comparación con el registro de marzo de este año, cuando alcanzó 94.

En la muestra, realizada mediante una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) y The Marketing Group, 100 es el punto de equilibrio o "termómetro" de la confianza y/o la desconfianza de los consumidores en el devenir de sus hogares, el país, el ahorro y los puestos de trabajo.

En mayo pasado, la muestra "presenta un resultado menor, al compararlo con la medición del mes de marzo de este año. A pesar de que se aprecia una leve mejora en la percepción sobre el desempleo, se desalienta la confianza sobre la situación de la economía del país a futuro", dijo este miércoles Domingo Barrios, presidente de The Marketing Group, al presentar el sondeo que mide ICCP.

El estudio señala que la expectativa de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares presentó una leve disminución de 4 puntos, pero aún se mantiene en los niveles de confianza.

Este indicador marcó 102 puntos para la medición de mayo de 2023, mientras que en marzo marcó 106 puntos.

El indicador sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses marcó 83 puntos, presentando una disminución de 24 puntos, al compararlo con marzo de 2023.

"Este indicador presentó un retroceso en la confianza de los consumidores sobre la economía del país a futuro", informó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP).

La economía de Panamá se derrumbó un 17,9 % en 2020 a causa de la pandemia de la covid, se recuperó un 15,3 % en 2021, y en 2022 creció un 10,8 %.

La tasa de inflación interanual a mayo pasado en el grupo de vivienda, agua, electricidad, y gas llegó al 10,9 %, mientras que en el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en 4,2 %, de acuerdo con las estadísticas oficiales, según las cuales el Índice de Precios al Consumidor acumuló en los primeros 5 meses del año una variación del 1,5 %.

De igual forma, la nueva medición sobre el desempleo marca un índice de 94 puntos, 10 unidades por arriba de la medición anterior, sin embargo, aún se mantiene en los niveles de desconfianza.

En la de mayo de 2023, el 26 % considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 20 % estima que es bastante probable que tenga trabajo, frente a un 20 % que piensa que es poco probable obtenerlo, mientras un 9 % considera que no tendrá empleo y un 25 % que no sabe o no tiene idea si podrá obtener un empleo.

