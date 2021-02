Entregan caretas faciales para incentivar la protección contra el COVID-19

Personal de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa), entregó la mañana de este lunes, caretas faciales en centro comercial Albrook Mall.

Durante la jornada de este lunes se entregaron un promedio de 2,000 caretas faciales en el centro comercial y cuyo uso principal es evitar que las personas se estén tocando la cara con las manos sucias, según indicó la doctora Lourdes Moreno.

La galena resaltó que el uso de la pantalla "no elimina el uso de la mascarilla", muy por el contrario, resaltó que se deben utilizar ambas cosas (careta y mascarilla), ya que el panameño no está acostumbrado a no estarse tocando la cara.

Puntualizó que con el uso combinado de careta y mascarilla se corta la cadena de transmisión del COVID-19, ya que se mantienen protegidos los ojos, la nariz y la boca.

Dejo claro que hasta el momento el uso de la careta no es obligatorio, pese a la solicitud realizada por la Cámara de Comercio, ya que el Minsa es consciente de que se debe incurrir en un gasto adicional, pero ellos recomiendan al público que la usen si van a asistir a lugares donde pueda haber aglomeraciones como lo son los supermercados, entre otros.