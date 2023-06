Entregan orden de proceder por $20 millones para construir muelle

Panamá- Por un monto aproximado de 20 millones, será construído el nuevo muelle fiscal de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

Este viernes, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entregó la orden de proceder de esta obra que contempla los estudios, diseños, desarrollo, aprobación de los planos y construcción de este nuevo muelle fiscal.

El monto de la inversión, también contempla el suministro de mobiliario, herramientas, equipamiento y materiales necesarios para la perfecta operación de las oficinas y el área de muelles.

A inicios del año pasado, la AMP hizo el llamado para el acto público No. 2022-2-03-0-04-LV-009201 y no fue hasta el 27 de octubre que se anunció que la licitación le fue adjudicada al consorcio ASOBUZ, el cual está conformado por la empresa panameña Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. y la colombiana BUZCA Soluciones de Ingeniería, S,A., relación contractual que fue refrendada por la Contraloría General de la Nación.

La AMP está convencida que este proyecto beneficiará de manera directa a la economía del distrito de Barú y al resto de la provincia de Chiriquí, ya que impulsará la creación de empleos directos e indirectos y una vez esté culminado impactará al sector pesquero, el turismo y a la industria marítima auxiliar.

