EP representa culminación de su crecimiento en esta fase de su carrera artística

El 2023 ha marcado una nueva era en el camino musical, como solista, de Jav Jurado, quien después de tomarse un año para perfeccionar su sonido presenta su EP “Con el cora roto”.

Según detalló, con este EP recopila seis canciones, cuyas letras son un viaje emocional a través de las complejidades del amor y el desamor.

Destacó que “Con el cora roto” representa la culminación de su crecimiento en esta fase de su carrera artística.

Además, cada canción resume una etapa diferente en la narrativa de un amor que dejó huella, desde los emocionantes comienzos hasta las desgarradoras despedidas. Es como si cada canción fuera un capítulo de un libro conmovedor, permitiendo a los oyentes conectarse con sus propias experiencias de amor y pérdida.

“Con el cora roto” incluye “Una vez más”, una canción pop rock pegadiza y alegre que habla sobre cómo luchar contra la necesidad de llamar a tu ex; “Desamores”, melodía pegajosa con letras empoderadoras; “Tu gato”, un reguetón nostálgico que habla de no poder superar una relación; y “Sola”, tema que profundiza en el viaje emocional de romper y cortar todos los lazos con tu ex.

Con este EP, Jav Jurado también lanzó el visualizer de “Novios y panas”, dirigido por Jefferson Correa y filmado en Panamá.

