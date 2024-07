Estados Unidos advierte sobre los peligros al utilizar tramitadores

La Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos advirtió hoy sobre casos de estafas que se han registrado por medio de tramitadores, quienes llegan a cobrar alrededor 2 mil dólares por solicitar la visa.

En una mesa redonda, con los medios de comunicación, la cónsul general interina de Estados Unidos, Patricia Neary, señaló que aunque no se maneja una cifra como tal, se han dado bastantes casos de personas que han sido víctimas de estos tramitadores, quienes se ubican cerca al consulado y en la web.

"Nos hemos dado cuenta, hemos recibido reportes de parte de personas que han sido claramente estafadas, personas que han tenido que pagar, además del cobro para la entrevista, que se hace inicialmente, el pago de 185 dólares, personas van con tramitadores, que le cobran por llenar el formulario, por sacar una fotocopia y por mandar toda información hacia nosotros", manifestó Neary.

Por lo que exhortó a todos los solicitantes a realizar sus trámites de manera personal, sin intermediarios.

"Y en realidad no es necesario (los tramitadores), ustedes lo pueden hacer por medio de nuestro call center o en el sitio web y ahí reciben la asesoría necesaria para poder llenar sus documentos y lo envían, y es completamente gratis", comentó la cónsul.

Por otro lado, destacó que el hecho de no hablar inglés no es impedimento para realizar estos trámites.

"El hecho de no hablar inglés no es problema, nosotros todos hablamos español en nuestro call center, su formulario no lo tienen que llenar en inglés, se puede llenar en español. Todos los oficiales, que están entrevistando a los solicitantes de visas, lo pueden hacer en español...", añadió.

Mencionó que tras darse algunos casos, donde los datos personales no coinciden con lo que se llenó en el formulario, que personas no conocían el nombre de su papá, fechas de nacimientos y los viajes recientes, se pensó en crear la campaña "para que los panameños y los solicitante en general que pueden llenar sus solicitudes con asesoría del call center y no tienen que pagar... Personas se están beneficiando".

Neary dijo que hay que tener mucho cuidado en estar dando los datos a cualquier persona, pues los solicitantes corren en riesgo de ser estafados y sus datos podrían ser usados sin autorización y corre el riesgo de remitir información incorrecta que podría afectar su solicitud.

Reiteró que a ellos no les corresponde denunciar o actuar legalmente contra los tramitadores, esto sería una labor de los panameños.

La cónsul señaló que la mayoría de visas solicitadas por panameños son de turismo. Actualmente, el consulado tiene contemplado pasar de 400 citas a 600 al día (para diciembre).

"Actualmente, estamos agilizando los trámites, es cierto que el tiempo para la persona que está solicitando la visa es de un año. Lo que estamos haciendo, es que estamos cambiando la manera que estamos agendando nuestras citas, hay citas abiertas hasta el 2025, pero también estamos agregando citas constantemente".

Mitos

Por otro lado, manifestó que ese mito de que ir peinado de tal manera o llenar mal el formulario, afecta la solicitud es totalmente falso.

Otro punto sería, que cuando las visas le quedan seis meses ya no sirve "no sé de dónde ha salido eso, las visas son válidas hasta la fecha que tienen marcadas, hasta esa fecha pueden viajar a Estados Unidos".

"Cuando es muy bueno, bonito y barato, no creo que sea verdadero", dijo referente a los anuncios que a diarios vemos en los sitios web sobre visas para estudios.

